Зеленски пристигна в Париж

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна днес на официално посещение в Париж, предаде кореспондент на Укринформ.
🔴 EN DIRECT— BFMTV (@BFMTV) November 17, 2025
Volodymyr Zelensky à Paris: le président ukrainien a retrouvé Emmanuel Macron sur la base militaire de Villacoublayhttps://t.co/KaJsYG4DxM pic.twitter.com/XqHNGmgVpp
Официалната церемония по посрещането се състоя на летището във военновъздушната база "Вилакубле".
🔴 Volodymyr Zelensky est arrivé à l'aéroport de Villacoublay (Yvelines), où il a été accueilli par Emmanuel Macron pic.twitter.com/6NADMA5VnT— LCI (@LCI) November 17, 2025
Очаква се лидерите да обсъдят двустранното сътрудничество, особено в енергийния, икономическия и отбранителния сектор, както и напредъка по въпросите на гаранциите за сигурност в рамките на Коалицията на желаещите.
Beginning what could likely be a historic day in terms of strengthening Ukraine's defense, President Zelensky has arrived in France, meeting with Macron.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 17, 2025
Expectations are for the signing of an agreement for the supply of aircraft, missiles, and air defense systems. pic.twitter.com/61nJ595LM7
Програмата на посещението включва подписването на Меморандум за намерение за доставка на военна техника от Франция и укрепването на сътрудничеството в отбранителната индустрия. По време на срещата в Елисейския дворец с Макрон ще бъдат подписани и важни двустранни споразумения.
