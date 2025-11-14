Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Е манюел Макрон ще приеме украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, 17 ноември, в Париж за посещение, целящо „да потвърди ангажимента на Франция към Украйна“ и „да поддържа динамиката на работата по въпроса за гаранциите за сигурност“ на Киев, според Елисейския дворец.

Това девето посещение на Зеленски във Франция от началото на войната, водена от Русия от 2022 г. насам, „ще позволи да се потвърди ангажимента на Франция към Украйна в дългосрочен план и да се поддържа динамиката на работата по въпроса за гаранциите за сигурност“ в рамките на „коалицията от доброволни (страни)“ в подкрепа на Киев, посочва президентството, цитирано от АФП.

Макрон отлага визитата си в Украйна

Той ще позволи също така „обмен на мнения по въпросите на двустранното сътрудничество, по-специално в областта на енергетиката, икономиката и отбраната“.