Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

В олодимир Зеленски призова за „ясна позиция“ от Доналд Тръмп относно пакет от санкции срещу Русия и гаранции за сигурността на Украйна, за да бъде спрян Владимир Путин и да приключи войната.

В ексклузивно интервю за Sky News , украинският президент заяви, че единственият начин боевете да спрат е първо да бъдат въведени конкретни гаранции за сигурността.

Той подчерта, че това може да се случи само ако Тръмп прояви смелост.

Зеленски заяви, че се надява британският премиер Киър Стармър да постави в детайли въпроса за осигуряването на бъдещето на Украйна в разговорите си с президента по време на държавното му посещение във Великобритания тази седмица.

Той каза:

„Много се надявам, че Стармър ще може да проведе конкретна дискусия за гаранциите за сигурността от страна на САЩ за Украйна. Преди да приключим войната, аз искам всички споразумения да бъдат договорени. Искам да имаме документ, подкрепен от САЩ и всички европейски партньори. Това е много важно. За да стане това, ни е нужна ясна позиция на президента Тръмп.“

„Да направим Путин уплашен“

Зеленски също така призова американския лидер да предприеме „силни лични стъпки“, за да „спре Путин“, след като Тръмп призова съюзниците от НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мита на Китай, за да окажат натиск върху Москва.

„Вярвам, че САЩ са достатъчно силни, за да вземат самостоятелни решения“, каза той. „Вярвам, че Доналд Тръмп може да ни даде системи за противовъздушна отбрана в необходимото количество и САЩ разполагат с такива. Сигурен съм, че САЩ могат да наложат достатъчно санкции, за да ударят руската икономика, а освен това Доналд Тръмп има достатъчно сила, за да накара Путин да се страхува от него. Европа вече въведе 18 пакета със санкции срещу Русия. Всичко, което липсва сега, е силен санкционен пакет от САЩ.“

Критики към срещата Тръмп-Путин

Коментарите му дойдоха след критики в интервюто му за Sky News в Президентския дворец в Киев относно последната среща между Тръмп и Путин в Аляска.

Той каза, че Тръмп „даде много на Путин“ и че „трябваше да плати повече за това“.

„Вярвам, че ако това беше тристранна среща [с участие на Украйна], щяхме да имаме някакъв резултат“, добави Зеленски.

„Путин тества НАТО“

Междувременно, докато стана ясно, че британски изтребители извършват мисии за противовъздушна отбрана над Полша след навлизането на руски дрон, Зеленски предупреди, че Путин изпраща опасно послание.

„Той тества НАТО“, каза президентът. „Иска да види за какво НАТО е готово, на какво е способно - както дипломатически и политически, така и как местното население ще реагира на това. Също така, според мен, другото послание е: ‘Не смейте да давате на Украйна допълнителни системи за ПВО, защото може да ви потрябват на вас самите.’“

Ясното послание на Зеленски

Президентът на Украйна беше категоричен: само Доналд Тръмп има силата да спре Путин и времето за действие е сега.

Срещайки се със Sky News в Киев в навечерието на държавното посещение на американския президент във Великобритания, Зеленски изрази силно разочарование от нежеланието на западните сили да увеличат натиска върху Кремъл, въпреки че Русия засилва нападенията си срещу Украйна.

Попитан дали срещата между Тръмп и Путин в Аляска е била грешка, той отвърна без колебание, че Путин очевидно не плаща цена за действията си.

Зеленски смята, че Тръмп е колеблив да окаже натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите да приключи войната.

Но украинският лидер е убеден, че това не е правилният начин да се постъпва с руския президент.

Зеленски също така каза, че акцентът на Тръмп върху това европейците да увеличат икономическия натиск - най-вече чрез спиране на покупките на руска енергия и налагане на мита на страни като Китай и Индия - е разбираем, но единствената световна суперсила не трябва да чака другите да действат.

Тръмп призова страните от ЕС да прекратят всички покупки на руски петрол и газ - и едва тогава той ще обмисли налагане на санкции срещу Русия.

Държавното посещение във Великобритания

Президентът Тръмп пристига днес във Великобритания за безпрецедентно второ държавно посещение по покана на крал Чарлз.

Той и първата дама Мелания ще отседнат в замъка Уиндзор и ще бъдат посрещнати с въздушно шоу от ескадрилата „Червените стрели“, както и от британски и американски изтребители F-35 на източната морава. Също така ще присъстват на специална военна церемония „Beating Retreat“.

Двамата ще посетят и Чекърс - официалната извънградска резиденция на британския премиер в Бъкингамшър, макар че подробности за разговорите им - и дали сред тях ще бъде обсъдена ситуацията в Украйна - не са разкрити.