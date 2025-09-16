Свят

Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

Зеленски също така призова Тръмп да предприеме "решителни лични стъпки", за да "спре Путин"

16 септември 2025, 12:49
Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната
Източник: AP/БТА

В олодимир Зеленски призова за „ясна позиция“ от Доналд Тръмп относно пакет от санкции срещу Русия и гаранции за сигурността на Украйна, за да бъде спрян Владимир Путин и да приключи войната.

В ексклузивно интервю за Sky News, украинският президент заяви, че единственият начин боевете да спрат е първо да бъдат въведени конкретни гаранции за сигурността.

Той подчерта, че това може да се случи само ако Тръмп прояви смелост.

Зеленски заяви, че се надява британският премиер Киър Стармър да постави в детайли въпроса за осигуряването на бъдещето на Украйна в разговорите си с президента по време на държавното му посещение във Великобритания тази седмица.

Той каза:

„Много се надявам, че Стармър ще може да проведе конкретна дискусия за гаранциите за сигурността от страна на САЩ за Украйна. Преди да приключим войната, аз искам всички споразумения да бъдат договорени. Искам да имаме документ, подкрепен от САЩ и всички европейски партньори. Това е много важно. За да стане това, ни е нужна ясна позиция на президента Тръмп.“

„Да направим Путин уплашен“

Зеленски също така призова американския лидер да предприеме „силни лични стъпки“, за да „спре Путин“, след като Тръмп призова съюзниците от НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мита на Китай, за да окажат натиск върху Москва.

„Вярвам, че САЩ са достатъчно силни, за да вземат самостоятелни решения“, каза той. „Вярвам, че Доналд Тръмп може да ни даде системи за противовъздушна отбрана в необходимото количество и САЩ разполагат с такива. Сигурен съм, че САЩ могат да наложат достатъчно санкции, за да ударят руската икономика, а освен това Доналд Тръмп има достатъчно сила, за да накара Путин да се страхува от него. Европа вече въведе 18 пакета със санкции срещу Русия. Всичко, което липсва сега, е силен санкционен пакет от САЩ.“

Как Тръмп посрещна Зеленски - снимки от Белия дом
30 снимки
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски Тръмп Макрон
Зеленски тръмп белия дом
Зеленски тръмп белия дом

Критики към срещата Тръмп-Путин

Коментарите му дойдоха след критики в интервюто му за Sky News в Президентския дворец в Киев относно последната среща между Тръмп и Путин в Аляска.

Той каза, че Тръмп „даде много на Путин“ и че „трябваше да плати повече за това“.

„Вярвам, че ако това беше тристранна среща [с участие на Украйна], щяхме да имаме някакъв резултат“, добави Зеленски.

„Путин тества НАТО“

Междувременно, докато стана ясно, че британски изтребители извършват мисии за противовъздушна отбрана над Полша след навлизането на руски дрон, Зеленски предупреди, че Путин изпраща опасно послание.

„Той тества НАТО“, каза президентът. „Иска да види за какво НАТО е готово, на какво е способно - както дипломатически и политически, така и как местното население ще реагира на това. Също така, според мен, другото послание е: ‘Не смейте да давате на Украйна допълнителни системи за ПВО, защото може да ви потрябват на вас самите.’“

Политикът с хиляди лица – Володимир Зеленски
6 снимки
Зеленски
Зеленски
Зеленски
Зеленски

Ясното послание на Зеленски

Президентът на Украйна беше категоричен: само Доналд Тръмп има силата да спре Путин и времето за действие е сега.

Срещайки се със Sky News в Киев в навечерието на държавното посещение на американския президент във Великобритания, Зеленски изрази силно разочарование от нежеланието на западните сили да увеличат натиска върху Кремъл, въпреки че Русия засилва нападенията си срещу Украйна.

Попитан дали срещата между Тръмп и Путин в Аляска е била грешка, той отвърна без колебание, че Путин очевидно не плаща цена за действията си.

Зеленски смята, че Тръмп е колеблив да окаже натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите да приключи войната.

Но украинският лидер е убеден, че това не е правилният начин да се постъпва с руския президент.

Зеленски също така каза, че акцентът на Тръмп върху това европейците да увеличат икономическия натиск - най-вече чрез спиране на покупките на руска енергия и налагане на мита на страни като Китай и Индия - е разбираем, но единствената световна суперсила не трябва да чака другите да действат.

Тръмп призова страните от ЕС да прекратят всички покупки на руски петрол и газ - и едва тогава той ще обмисли налагане на санкции срещу Русия.

Държавното посещение във Великобритания

Президентът Тръмп пристига днес във Великобритания за безпрецедентно второ държавно посещение по покана на крал Чарлз.

Той и първата дама Мелания ще отседнат в замъка Уиндзор и ще бъдат посрещнати с въздушно шоу от ескадрилата „Червените стрели“, както и от британски и американски изтребители F-35 на източната морава. Също така ще присъстват на специална военна церемония „Beating Retreat“.

Двамата ще посетят и Чекърс - официалната извънградска резиденция на британския премиер в Бъкингамшър, макар че подробности за разговорите им - и дали сред тях ще бъде обсъдена ситуацията в Украйна - не са разкрити.

Източник: Sky News    
Зеленски Доналд Тръмп Украйна Русия Санкции Гаранции за сигурност Владимир Путин НАТО САЩ ПВО системи
Последвайте ни

По темата

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Сметната палата дава болница „Лозенец“ на прокурор

Инфлуенсър почина след зловещо

Инфлуенсър почина след зловещо "прощално" видео с клоунски грим

Разкриха подробности за тялото, открито в Гребния канал в Пловдив

Разкриха подробности за тялото, открито в Гребния канал в Пловдив

Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 6 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 6 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 6 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Свят Преди 2 минути

Новината за смъртта ѝ бе съобщена от нейния син Джон Хукстратън

<p>Зловещи съобщения на убиеца на Чарли Кърк разкриват мотива му</p>

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Свят Преди 5 минути

Робинсън, на 22 години, е обвинен, че е застрелял и убил Кърк от покрив, на стотици метри разстояние от събитие в кампуса на Университета Юта Вали

<p>Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика</p>

Желязков: Правителството се вслушва във всяка критика, за нас е важен политическият прагматизъм

България Преди 1 час

Премиерът присъства на церемонията по откриване на новата академична година в УНСС

<p>Българите масово търсят екзотични валути</p>

Българите масово търсят екзотични валути за пътувания в Азия

Пари Преди 1 час

Данните показват, че най-голям е ръстът при китайския юан

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

Тръмп пристига във Великобритания в "есента на недоволството"

Свят Преди 2 часа

Докато американският президент пристига във Великобритания, премиерът Киър Стармър е под политически натиск и се изправя срещу протести

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

България Преди 2 часа

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов поиска Данаил Събевски да се оттегли

"Малко след": Столичните легенди Тромбоби и Жлъчката с нов албум

"Малко след": Столичните легенди Тромбоби и Жлъчката с нов албум

Musicology Преди 2 часа

Необичайно светъл и хармоничен, албумът има за лайтмотив преодоляването на житейските трудности насред рушащия се в България обществен договор

<p>Скандални разлики между цените на едро и дребно</p>

"Класически пример за картел": Скандални разлики между цените на едро и дребно

Пари Преди 2 часа

Цената при млякото, сиренето и яйцата у нас е 26% по-висока от средноевропейската, за разлика от средната заплата

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Решаващ вот преди полуфиналите в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Двама души ще се разделят с любовното риалити

<p>Тръмп отрича да е знаел за удара на Израел по Катар</p>

"Подобно нещо няма да се повтори": Тръмп твърди, че не е бил информиран за удара на Израел по Катар

Свят Преди 2 часа

Изявлението му идва, след като сайтът "Аксиос" съобщи, че Нетаняху е уведомил президента на САЩ за атаката малко преди извършването ѝ

Израелският министър на външните работи Израел Кац

Изявление на министъра на отбраната Израел Кац

Свят Преди 2 часа

Американският държавен секретар Марко Рубио, говорейки пред журналисти при заминаването си от Израел за Катар, посочи, че офанзивата е започнала

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Пари Преди 3 часа

Повече информация за любителите на домашното производство на алкохолни напитки прочетете в текста

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

30-годишен стреля по баща си с въздушна пушка в Свищовско

България Преди 3 часа

Той е задържан за 24 часа

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

Ивайло Мирчев: Пеевски пак се изкара "защитник на народа"

България Преди 3 часа

"Фалшивата му загриженост е жалък опит да си пришие образ на човек, който се грижи за хората, допълни депутатът от ПП-ДБ

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Тийнейджъри са глобени с $300 000 за уриниране в супа

Свят Преди 3 часа

17-годишните младежи качиха видеоклип в социалните мрежи на пиянската си постъпка

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

Ужасяващата катастрофа на „Ботевградско шосе“: Колата била с 800 конски сили и състезателни гуми

България Преди 3 часа

Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Коя е жената, разбила сърцето на принц Хари (СНИМКИ)

Edna.bg

Малко хора могат да решат тази задача. Сред тях ли си?

Edna.bg

Ето какво иска Цветомир Найденов от Левски за звездата на ЦСКА 1948

Gong.bg

От Ботев Пд: Веднага ще предадем ръководството и всички дългове на клуба

Gong.bg

Заради съмнениe за извършено престъпление: Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

Nova.bg

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Nova.bg