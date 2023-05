Зеленски пред WP: Не бях информиран за изтеклите секретни документи

У краинският президент Володимир Зеленски каза в публикувано във вторник (2 май) интервю за в. "Вашингтон пост", че Белият дом не го е информирал за изтичането на информация от секретни американски документи, привлякло вниманието на целия свят миналия месец, предаде Ройтерс.

"Не съм получавал предварителна информация от Белия дом или от Пентагона", цитира изданието думите на Зеленски.

