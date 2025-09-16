Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

П резидентът на Украйна има много ясно послание към Доналд Тръмп - само ти имаш силата да спреш Владимир Путин, и времето за действие е сега.

В срещата на Sky News с него в Киев на прага на държавното посещение на американския президент във Великобритания, Зеленски показа разочарование от неспособността на западните сили да засилят натиска върху Кремъл, въпреки че руснаците увеличават атаките си срещу Украйна.

Попитан дали срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска е била грешка, той отговори без колебание, че Путин очевидно не плаща цената за действията си.

"Той трябваше да получи удар в тази война и да спре. Вместо това получи деизолация", каза той.

"Определено иска да излъже САЩ. Прави всичко възможно да избегне санкции, да попречи на САЩ и на Тръмп да наложат санкции върху него."

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната.

Но украинският лидер твърди, че това не е начинът за справяне с руския президент: "Той не говори много езици, но силата е езикът, който разбира, точно както руският, знаете, майчиният му език."

Зеленски също подчерта, че акцентът на Тръмп върху това да накара европейците да засилят икономическия натиск, най-вече чрез спиране на покупките на руска енергия и налагане на тарифи върху други купувачи като Китай и Индия, е разбираем, но световната суперсила не трябва да чака другите да действат.

Тръмп призова страните от ЕС да прекратят всички покупки на руски нефт и газ, и само тогава ще обмисли налагането на санкции срещу Русия.

"Мисля, че САЩ са достатъчно силни сами", каза Зеленски.

"Могат да го направят по-бързо, и всичко, което сега липсва, е силен пакет от санкции от САЩ."