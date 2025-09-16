Свят

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната

16 септември 2025, 14:57
Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно
Източник: Getty Images

П резидентът на Украйна има много ясно послание към Доналд Тръмп - само ти имаш силата да спреш Владимир Путин, и времето за действие е сега.

В срещата на Sky News с него в Киев на прага на държавното посещение на американския президент във  Великобритания, Зеленски показа разочарование от неспособността на западните сили да засилят натиска върху Кремъл, въпреки че руснаците увеличават атаките си срещу Украйна.

Попитан дали срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска е била грешка, той отговори без колебание, че Путин очевидно не плаща цената за действията си.

"Той трябваше да получи удар в тази война и да спре. Вместо това получи деизолация", каза той.

"Определено иска да излъже САЩ. Прави всичко възможно да избегне санкции, да попречи на САЩ и на Тръмп да наложат санкции върху него."

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната.

Но украинският лидер твърди, че това не е начинът за справяне с руския президент: "Той не говори много езици, но силата е езикът, който разбира, точно както руският, знаете, майчиният му език."

Зеленски също подчерта, че акцентът на Тръмп върху това да накара европейците да засилят икономическия натиск, най-вече чрез спиране на покупките на руска енергия и налагане на тарифи върху други купувачи като Китай и Индия, е разбираем, но световната суперсила не трябва да чака другите да действат.

Тръмп призова страните от ЕС да прекратят всички покупки на руски нефт и газ, и само тогава ще обмисли налагането на санкции срещу Русия.

"Мисля, че САЩ са достатъчно силни сами", каза Зеленски.

"Могат да го направят по-бързо, и всичко, което сега липсва, е силен пакет от санкции от САЩ."

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: Sky News    
Доналд Тръмп Владимир Путин Володимир Зеленски Война в Украйна Санкции срещу Русия Външна политика на САЩ Натиск върху Кремъл Деизолация на Русия
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания

Преди 9 часа

Преди 9 часа
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 9 часа

Преди 9 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт

Преди 9 часа

Преди 9 часа
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 9 часа

Преди 9 часа

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 12 минути

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 18 минути

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 18 минути

 

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

Любопитно Преди 1 час

Марго Роби направи смело модно изявление на премиерата на филма A Big Bold Beautiful Journey

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Любопитно Преди 1 час

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

КС отказа обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

България Преди 1 час

Определението е прието единодушно

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Свят Преди 2 часа

Постижима цел ли е сключването на споразумение между Русия и Украйна, което да е изгодно и за двете страни и доведе до траен мир

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Любопитно Преди 2 часа

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Мъж живя с COVID-19 цели 2 години, поставяйки нов рекорд

Свят Преди 2 часа

През това време той е имал продължителни респираторни симптоми и е бил хоспитализиран пет пъти

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Любопитно Преди 2 часа

Откриха останките на "призрачен кораб" след 140 години

Любопитно Преди 2 часа

ь

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Фон дер Лайен: Европа трябва да поеме основната тежест за своята сигурност

Свят Преди 2 часа

"Постигането на по-голяма независимост в отбраната не може да настъпи за една нощ", добави тя

Въвеждането на еврото: Подготвени ли са администрациите у нас

Министър Мундров: Готовността на администрациите за еврото е над 98%

Пари Преди 2 часа

Целта е до 1 януари 2026 г. всички системи да бъдат изцяло готови, за да гарантираме безпроблемен и сигурен преход, уточни той

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Носителката на "Златен глобус" Патриша Кроули почина на 91 години

Свят Преди 3 часа

Новината за смъртта ѝ бе съобщена от нейния син Джон Хукстратън

Зловещи съобщения на убиеца на Чарли Кърк разкриват мотива му

Зловещите съобщения на Тайлър Робинсън преди убийството на Чарли Кърк може да разкрият предполагаемия му мотив

Свят Преди 3 часа

Робинсън, на 22 години, е обвинен, че е застрелял и убил Кърк от покрив, на стотици метри разстояние от събитие в кампуса на Университета Юта Вали

Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

Зеленски обяви единствения начин да се прекрати войната

Свят Преди 3 часа

Зеленски също така призова Тръмп да предприеме "решителни лични стъпки", за да "спре Путин"

Майки предадоха децата си на властите след скандален вандализъм

Момчета унищожиха училищна библиотека, майките им ги предадоха на властите

Свят Преди 3 часа

Скандалната проява на вандализъм е довела до щети за десетки хиляди долари

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Свят Преди 4 часа

"AI си сътрудничи с хората, а не ги замества"

