Затвориха "Тауър Бридж" заради мъж, покатерил се на парапета

М остът "Тауър Бридж" беше временно затворен, след като човек се покатери по парапетите.

При инцидента мостът в центъра на Лондон беше „затворен за движение и пешеходци“, а обществеността беше призована да „избягва района, където е възможно“.

Пожарникарите са присъствали на мястото на инцидента и са вдигнали стълба, за да могат спасителите да се свържат с мъжа, който е бил облечен с качулка.

В други съобщения се казва, че движението по река Темза също е било затруднено.

В близост до моста се събрали малки тълпи, които наблюдавали развоя на събитията.

@BBCBreaking Tower Bridge currently shut down after a man climbs the railing. pic.twitter.com/nTyDrAoZow