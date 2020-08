Хаос в центъра на Лондон, Тауър бридж блокиран

П рочутият мост Тауър бридж беше спрян за движение днес за няколко часа и това предизвика хаос в движението в центъра на британската столица.

Това се случи след като двете средни части на моста, които се повдигат, за да могат да преминават високи плавателни съдове по река Темза, останаха блокирани в отворено положение.

Притежателят на моста Корпорейшън ъв Лондон (Corporation of London) по-късно съобщи в Туитър, че вечерта мостът е бил отворен за пешеходци, но не и за автомобили.

По моста работят технически екипи, информира полицията. Гражданите са призовани да намерят алтернативни маршрути.

Емблематичният мост, една от най-големите туристически атракции в Лондон, е построен между 1886 и 1894 година. Това е най-големият и най-съвършеният подемен мост, който някога е изграждан, изтъква корпорацията.

Watch : Tower Bridge in Central #London is stuck open due to a mechanical fault ,Brings traffic to a standstill

