Лондонският "Тауър Бридж" заяде в отворено положение

П рочутият лондонски мост "Тауър" блокира в отворено положение за втори път само за година поради технически проблем. Това доведе до образуването на дълги колони от автомобили, чакащи да преминат река Темза, предаде Ройтерс.

Мостът, който позволява на плавателните съдове да преминават отдолу чрез повдигане на автомобилния път, който минава по него, блокира около 14:45 ч. местно време, съобщи говорителка на полицията в Лондон.

От 1976 г. двете крила на моста се управляват от двигатели, задвижвани с масло и електричество, технология, заменила първоначално използваната с парно задвижване, датираща от 19 век.

"Поради технически проблем Тауър Бридж е блокиран в повдигнато положение", заяви говорител на Корпорацията на град Лондон, която притежава моста. "Работим за отстраняване на проблема възможно най-бързо."

#Towerbridge staff are now encouraging people to head to #London Bridge as there's "no guarantee" when they'll be able to bring it down & some tourists are baffled at what they're hearing.



And yes I'm enjoying being on leave, it's been really chilled today thanks for asking... pic.twitter.com/vP7tgovwcW