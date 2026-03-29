Свят

Пакистан посредничи между САЩ и Иран за Близкия изток

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт

29 март 2026, 16:31
Източник: iStock/Getty Images

В ъншните министри на Пакистан, Саудитска Арабия, Египет и Турция днес ще проведат среща, посветена на войната в Близкия изток, като Исламабад играе ролята на посредник между САЩ и Иран.

Четиристранните разговори между първите дипломати на мюсюлманските държави ще обхванат „широк кръг въпроси, включително усилията за деескалация на напрежението в региона“, съобщиха от пакистанското външно министерство.

Египетският външен министър Бадр Абделати и турският му колега Хакан Фидан пристигнаха в Исламабад на 28 март, а саудитският външен министър Фейсал бин Фархан се присъедини днес, предаде АФП.

Пътищата към т.нар. „червена зона“ на столицата - където се намират ключови държавни институции и дипломатически мисии - бяха затворени, при засилени мерки за сигурност.

Сутринта пакистанският външен министър Ишак Дар проведе отделни срещи с египетския и турския си колега, след което тримата заедно се срещнаха с началника на армията фелдмаршал Асим Мунир.

Пакистан се утвърждава като важен посредник между Техеран и Вашингтон, като предава послания между двете страни на фона на продължаващия конфликт.

Исламабад поддържа дългогодишни връзки с Иран и тесни контакти със страните от Персийския залив, а премиерът Шехбаз Шариф и Асим Мунир са изградили лични отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Техеран не признава официални преговори с Вашингтон, но чрез Пакистан е предал отговор на 15-точковия план на Тръмп за прекратяване на войната, съобщава източник, цитиран от иранската агенция „Тасним“.

Шариф заяви, че е провел продължителен телефонен разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, по време на който е представил „текущите дипломатически усилия“ на страната си.

Пезешкиан е изразил благодарност към Пакистан „за посредническите усилия за спиране на агресията“.

По-късно Дар съобщи, че Иран е разрешил преминаването на още 20 кораба под пакистански флаг през Ормузкия проток.

„Диалогът, дипломацията и подобни мерки за изграждане на доверие са единственият път напред“, заяви той.

Володимир Зеленски пристигна в Йордания

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър"

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг"

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Земетресение разлюля гръцкия остров Кефалония

Унищожават близо 6 тона негодни храни в Димитровградско

Крадците стават все по-изобретателни: Как да защитим дома си

За да се улесни гласуването: ЦИК обмисля в кои секции ще бъдат поставени по две машини

"Без крале": Най-малко 8 млн. се включиха в протестите срещу Тръмп в САЩ

