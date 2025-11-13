Свят

Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия

Изтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната

13 ноември 2025, 09:41
Защо стотици руснаци трябва да напуснат Латвия
Източник: IStock

И зтече срокът, даден на няколкостотин руснаци в Латвия да изпълнят определени изисквания, за да останат в страната. В момента тях започват да ги депортират, съобщи Deutsche Welle.

Какво ги очаква и как това се използва от руската пропаганда?

Галина Николаева живее в Рига от края на 1950-те години. Пристигнала в Латвия като дете, учила, омъжила се, родила дъщеря. Жената взела руско гражданство само за да може да посещава майка си от другата страна на границата без виза. Междувременно майката починала, а паспортът се превърнал в проблем за Галина.

През лятото тя получила писмо от Управлението по гражданство и миграция – че трябва да напусне страната. Такива писма са били разпратени на 841 руски граждани, живеещи в Латвия. Всички те не са взели изпита по латвийски език или пък не са успели да подадат документи за удължаване на жителството.

Списъкът сега съдържа около 500 души

„Знаех, че ще ми се наложи да замина и ето че този момент дойде“, споделя Галина пред ДВ. Жената признава, че латвийският език ѝ е труден и сложен. „Много съм уморена. На моята възраст вече е трудно да учиш и да полагаш изпити.“ Все пак тя има късмет – съпругът ѝ успял да вземе изпита и семейството, както казват юристите, ще може да остане – законът не допуска разделянето на съпрузи.

Ситуацията на тези, които не са изпълнили изискванията на миграционните служби, е съвсем различна. По данни на властите, през октомври списъкът за депортиране е бил актуализиран и сега в него има около 500 руски граждани. Някой са успели да удължат жителството си, други са напуснали страната доброволно. И не е известно още колко руснаци подлежат на депортиране с конвой. От миграционната служба изясняват местонахождението им, за да решат какви да са следващите действия спрямо тях.

10 000 руснаци вече са напуснали Латвия

Законът, изискващ от гражданите на Русия да докажат владеенето на латвийски език на ниво А2, влезе в сила, скоро след като Русия нахлу в Украйна. От изпита бяха освободени само хората над 75 години и тези, които имат сериозни здравословни проблеми. Първо ставаше дума за почти 25 000 руски граждани, подлежащи на проверка в съответствие с новите изисквания за оставане в Латвия. Повечето от тях изпълниха изискванията, включително за езиковите познания, и получиха жителство.

В края на 2024 година латвийски власти споменаваха възможната депортация на 1167 граждани на Русия след което обаче цифрата намаля до 841 души, а сега са около 500. Те първо ще получат препоръка да напуснат Латвия доброволно, след което властите ще извършат повторна проверка – и само при неизпълнение на изискванията ще започне процедура по депортация. Хората ще трябва с конвой да бъдат отведени до някой от граничните пунктове, където ще бъдат предадени на руската страна.

Предстои обаче първо да се изясни каква част от тези 500 души все още се намира в Латвия. „Трябва да разберем колко са заминали, колко все пак са подали документи, колко вероятно вече не са сред живите“, заяви представителката на Управлението по гражданство и миграция на Латвия Мадара Пуке. Така че крайният брой на подлежащите на депортация ще бъде още по-малък. Но междувременно страната е била  напусната от около 10 000 руснаци. Някои са заминали за Русия , други – за държави от Шенгенската зона. През 2022 година в Латвия са живеели 51 000 руски граждани, през лятото на 2025 – вече само 41 000.

Руският паспорт значи лоялност към Кремъл

Политиците от партията „Национално обединение“, инициирали поправките в Закона за имиграцията, първоначално обясняваха новите правила с необходимостта да се утвърдят позициите на латвийския език, да се създаде единно информационно пространство и да се постигне интеграция на обществото. „Трябва да се отнасяме еднакво към всички граждани на трети страни. Който иска да остане в Латвия – да научи езика и да стане част от обществото“, каза пред ДВ депутатът от „Националното обединение“ Артурс Бутанс. „Научаването на езика е въпрос на уважение към страната, в която живееш“, допълни неговия съпартиец евродепутатът Рихардс Колс.

През февруари 2024 година Конституционният съд в Рига обяви, че наличието на руски паспорт у резидентите в Латвия „създава рискове за националната сигурност“, тъй като те „са решили да установят отношения на лоялност и солидарност с Русия, ставайки нейни граждани“. Съдът потвърди, че новите правила съответстват на конституцията в страната, отбелязвайки, че геополитическата ситуация в района на Балтийско море е под влиянието на „агресивната военна и хибридна активност на Русия “.

Руската пропаганда използва езиковата кампания в Латвия

Темата стана една от централните в руския политически дневен ред. Руските политици и пропагандисти обвиниха латвийските власти в краен национализъм и преследване на руските граждани за „инакомислие“. Като пример се посочва случай с възрастна двойка – 75-годишна поетеса и съпругът ѝ били „изгонени“ заради отказа си да потвърдят своята „лоялност“, въпреки успешното преминаване на езиковия тест.

Латвийското министерство на външните работи опроверга тези публикации, наричайки ги „лъжа и пореден пример за руска пропаганда“. От ведомството изтъкнаха, че не е била издавана заповед за екстрадиране на поетесата. „Затова и този факт, и сюжетът като цяло са измислени“, казват от пресслужбата на министерството.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Латвия Депортация Руски граждани Езикови изисквания Жителство Имиграционен закон Национална сигурност Руска пропаганда Латвийски език Война в Украйна
