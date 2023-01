Защо германските танкове са толкова важни за Украйна

Г ермания не успя да постигне споразумение с ключовите си западни съюзници за изпращане на танкове „Леопрад” 2 в Украйна, въпреки нарастващия натиск от НАТО и Киев.

Германски официални лица посочиха, че няма да изпратят танкове в Украйна или да позволят на която и да е друга страна с такива, произведени в Германия, да го направи, освен ако САЩ не се съгласят да доставят на украинците от своите M1 „Ейбрамс”, предава Си Ен Ен.

Въпреки това новоназначеният германски министър на отбраната Борис Писториус обяви в петък пакет от военна помощ на стойност 1,08 милиарда долара за Украйна.

Украинският му колега Олексий Резников пък нарече срещата в „Рамщайн”: „велика”, нищо че западните съюзници не успяха да се споразумеят за доставки на германски танкове.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обаче заяви, че всеки ден става „все по-очевидно, че няма алтернатива на вземането на решение за танковете”.

Според експертите те са по-подходящи за украинската армия от американските „Ейбрамс”.

Тринадесет европейски страни, включително Полша и Финландия, притежават модерни германски танкове „Леопрад” 2, които са приети на въоръжение за първи път през 1979 г. и оттогава са модернизирани многократно, посочва мозъчният тръст на Европейския съвет за международни отношения.

Много от тези държави са съгласни да реекспортират танкове в Украйна, но не могат да го направят без разрешението на Германия.

Има общо около две хиляди „Леопард” 2 разпръснати из цяла Европа, в различни нива на готовност.

Всеки такъв танк е въоръжен със 120 мм гладкоцевно оръдие и 7,62 мм картечница, може да достигне скорост от 70 км/ч и е добре защитен, включително срещу импровизирани взривни устройства, мини и противотанкови оръдия, според немския производител.

Освен това поддръжката на „Леопард” 2 е сравнително лесна и евтина, което е от изключителна важност за Украйна.

„Леопард” 2 е модерен, отлично защитен основен боен танк, с добри сензори”, коментира пред Си Ен Ен Джак Уотлинг, старши научен сътрудник по сухопътна война в Кралския институт на обединените служби (RUSI).

„Първоначално е проектиран да бъде поддържан от наборници и следователно е по-лесен за поддържане в битка, отколкото някои други танкове на НАТО като „Челинджър” 2. Налице е и действаща производствена линия, за резервни части за „Леопард” 2”, посочи Уотлинг.

Той добави, че германските танкове работят с дизелово гориво, за разлика от американските „Ейбрамс”, което значително намалява броя на цистерните за зареждане на танков батальон и логистичните разходи

Освен това „Леопард” 2 и частите за тях са налични в европейски държави, далеч по-близо до украинската граница.

Логистиката, поддръжката и доставката на американски „Ейбрамс” биха били много по-сложни и скъпи.

#Ramstein 8 meeting at @RamsteinAirBase has ended. It was a great meeting of friends.

The free world stands with Ukraine and applauds brave Ukrainian soldiers and our courageous nation.#UAarmy will receive more weapons and ammo.

We will win.

Evil will be defeated.