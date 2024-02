Защо Байдън не можа да устои на TikTok?

К омпанията, която изглеждаше като най-големия злодей за Вашингтон преди по-малко от година, сега е домакин на официални постове за кампанията на президента на Съединените щати – доказателство за упоритостта на TikTok да стане част от играта на влияние във Вашингтон.

Президентът Джо Байдън вече натрупа повече от 6 милиона гледания за видеоклип на тема Super Bowl, публикуван като част от кампанията му в TikTok, което го прави първият голям кандидат за президент на Демократическата партия, който се възползва от предимствата на социалната мрежа.

Неотдавна политически съображения и опасения за сигурността биха направили такова публично приемане на TikTok немислимо за национален политик. Миналия март TikTok изглеждаше много “по-отровен”, отколкото привлекателен, тъй като и демократи, и републиканци се противопоставиха на неговия главен изпълнителен директор в продължително изслушване в Камарата на представителите. Оттогава обаче приложението е увеличило разходите си за лобиране и е създало връзки с влиятелни хора.

Байдън с опит да привлече младите гласоподаватели в САЩ, дебютира в TikTok

Чък Роча е стратег от Демократическата партия, работил като старши съветник в президентската кампания на Бърни Сандърс. Той интегрира TikTok в кампаниите на Демократическата партия.

„Абсолютно важно е демократите да бъдат в тази платформа“, смята Джим Месина, бивш мениджър на кампанията на Обама, като похвали обхвата на TikTok сред младите избиратели по-специално.

Човек, близък до Месина, казва, че не е коментирал кампанията на Байдън относно използването на TikTok. Роча също казва, че не е обсъждал присъединяването на Байдън към TikTok. От години TikTok е част от дългосрочна стратегия за засилване на лобирането и предпазване от правителствени атаки в западния свят.

След като неговият главен изпълнителен директор влезе в шумна битка на Капитолийския хълм миналата година – като някои членове открито призоваха приложението да бъде забранено – TikTok и ByteDance, базираната в Пекин компания майка, почти удвоиха разходите си за лобиране през 2023 г., наливайки общо 4,4 милиона долара повече в капитала в сравнение с предходната година.

David Plouffe, who managed Obama’s 2008 presidential campaign, and Jim Messina, who helmed the then-president’s re-election bid in 2012, have been retained by TikTok https://t.co/XqUzVSw9oC

Компанията е наела силни лобисти, включително бившия сенатор Трент Лот и Джон Брьо, както и Джо Кроули и Барт Гордън, посочва Politico. И макар че малката армия от лобисти на TikTok във Вашингтон така и не успя да убеди Конгреса, че връзките на TikTok с Китай са доброкачествени, наблюдателите твърдят, че тя е успяла да охлади страстите.

"Успяха да изчакат, докато приоритетите се променят", казва Линдзи Горман, бивш старши съветник по технологиите и националната сигурност в Белия дом на Байдън.

"Сега ние мълчаливо приемаме, че това е нормална платформа, в която трябва да публикуваме политически изказвания, точно както във Facebook, X, YouTube или всяка друга обикновена платформа в Съединените щати - а това не е така", казва Горман, която сега е старши сътрудник по нововъзникващите технологии в Германския фонд "Маршал".

Като част от усилията за привличане на влиятелните личности в приложението, компанията специално се насочи към личности в TikTok, които имаха връзки с администрацията на Байдън. Миналата година Белият дом дори беше домакин на първото по рода си коледно парти за влиятелни личности, в което участваха звезди от TikTok.

В свое изявление говорител на TikTok посочва, че "не е изненадващо, че кандидатите и от двете партии все повече използват платформата, за да се свързват с избирателите и гласоподавателите", като добави, че средната възраст на потребителите в САЩ е над 30 години.

Със 170 милиона активни месечни потребители в САЩ - силно насочени към по-младите демографски групи, от които демократите отчаяно се нуждаят на изборите през 2024 г. - на TikTok е трудно да се устои като инструмент за политически съобщения. Както републиканците, така и демократите работят с инфлуенсъри от TikTok, за да прокарват посланията на кампаниите си. Демократическият PAC Priorities USA дори им плаща, за да споделят истории за успехите на Байдън и да насърчават гласуването.

TikTok все още е забранен на устройства, собственост на правителството, поради опасения за националната сигурност, свързани с пекинските връзки на ByteDance. От пресцентъра на Байдън твърдят, че служителите използват отделни, недържавни телефони, за да гарантират сигурността.

National Security Council’s John Kirby says the US "...have not changed our national security concerns about the app [Tiktok],” despite President Biden appearing on TikToks pic.twitter.com/eS2SrgYfPs