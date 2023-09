Заради самолетна повреда: Премиерът на Канада Джъстин Трюдо, беше блокиран в Индия

К анадският премиер Джъстин Трюдо отпътува днес от Индия за страната си, след като повреда в правителствения самолет го принуди да удължи с два дни престоя си в Делхи, където през уикенда се състоя среща на върха на Г-20, предаде Франс прес.

The Indian Government respects me so much, they won't even let me use one of their airplanes to get home.



Thankfully, they've provided alternate means of transportation.



They're driving me to the border in this luxury, low emissions golf cart. pic.twitter.com/g6ChhwnY7d