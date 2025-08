Как книга от 1962 г. си представяше бъдещето: Предсказания за 1975-а, които се оказаха по-близо до реалността, отколкото бихте предположили

П рез 1962 г. книгата 1975: And the Changes to Come от Арнолд Б. Барач предлага поглед към възможния утрешен ден, улавяйки надеждите и оптимизма на свят, застанал на прага на Космическата ера.

Страниците ѝ са изпълнени с рисунки на кухни с бутони, автоматизирани удобства и изобретателни джаджи, предназначени да освободят хората от ежедневните задължения и да предложат начин на живот, който изглежда постижим.

Макар много от тези прогнози да не се сбъдват до 1975 г., те далеч не са били фантастика. Десетилетия по-късно техните идеи намират място в съвременните домове, където умните уреди и автоматизацията вече са част от ежедневието.

Машина за превод

Стенографка подава статии от руския вестник "Правда" в специално устройство, което преобразува кирилицата в перфокарти.

Тази лента, поставена в друг блок, произвежда превод на английски. Очаква се до 70-те години автоматичният превод на повечето чуждестранни книги и вестници да стане рутинен процес.

Устройство за намиране на източници

Всяка минута в света се публикуват около 2000 страници доклади, вестници и книги, а темпото само се ускорява.

За да се справят с този информационен поток, библиотеките ще разчитат на компютри като този, използван в Центъра за документация и комуникационни изследвания в Университета Уестърн Ризърв.

Машина за четене

Документи, поставени в устройството, се преобразуват в перфолента със скорост от 240 знака в секунда. Перфолентата може да се чете от друго устройство, което възпроизвежда текста.

Някои офиси вече използват такива машини, които се очаква да станат стандартно офис оборудване до 1975 г.

Обучение с натискане на бутон

Обучаващите машини разбиват сложни теми на малки стъпки, като позволяват на учениците да напредват със собствено темпо.

"AutoTutor", например, представя блок информация, последван от въпроси с избор между отговори. Правилният избор отключва следващия урок, а грешката води до обяснение и повторен опит.​

Машина за обучение с филмова лента

Учениците избират отговори чрез четири бутона, а резултатите се отпечатват на лента в горния десен ъгъл.

Тези машини използват повторение, за да затвърдят знанията, като същевременно намаляват административната тежест за преподавателите.

Кухня от 1975 г.

Ултразвукова съдомиялна, електрическа печка и хладилник и фризер с бутонно управление, които се повдигат и спускат зад елегантни панели.

Специални шкафове съхраняват храни, консервирани чрез атомна радиация. Кухнята, проектирана от Kelvinator, представя визията на производителите за модерния живот през 70-те.

Миене на съдове с ултразвук

Тази съдомиялна използва високочестотни звукови вълни, за да активира водата и да почисти съдовете, без да ги надраска.

Трансдюсер генерира вълни с честота около 20 000 цикъла в секунда. Ултразвуковото миене е по-бързо и ефективно, лесно премахва загорели остатъци и се очаква да навлезе и в пералните до десетилетие.

Кръгла фурна

Проектирана от Грета Магнусон Гросман, тази сферична фурна е подходяща за печене на маса, в кухнята или на открито.

Двете полусфери се въртят, за да отворят или затворят уреда, който използва бърза лъчиста топлина. Тези уреди бележат преход към по-неформално готвене у дома.