Хигиенист разкрива какво показва езикът за здравето ви

Езикът може да дава ранни сигнали за промени в организма, като гладък, блед или болезнен език понякога може да е свързан с недостиг на желязо или витамин B12, макар че сам по себе си не поставя диагноза.

Продължителните промени не бива да се пренебрегват - язви, бучки, червени или бели петна, болка или подуване, които не изчезват за 2–3 седмици, трябва да бъдат прегледани от стоматолог или лекар.

Не всяка промяна е тревожна - дехидратация, лекарства, заболяване или естествени особености могат временно да променят вида на езика; важно е да се следи за нови и трайни изменения.

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Повечето хора не обръщат особено внимание на езика си, освен когато го почистват сутрин. Но според дентален хигиенист този малък мускул може да даде изненадващи сигнали за процеси, които се случват в други части на тялото.

Всъщност проучване сред 242 студенти по дентална медицина показва, че почти всички участници (94,2%) почистват езика си като част от ежедневната си устна хигиена, което подчертава нарастващото осъзнаване на неговото значение.

„Едно от нещата, които все още изненадват хората, е колко много може да разкрие езикът за случващото се в други части на тялото“, казва денталният хигиенист Мариса Сканъл пред Newsweek .

Тя обаче бърза да уточни, че само по вида на езика не може да бъде поставена медицинска диагноза. Определени промени обаче могат да бъдат сигнал, че е необходимо допълнително изследване.

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Дефицитите могат да се проявят върху езика

Език, който изглежда необичайно гладък, блед или болезнен, понякога може да е признак за недостиг на желязо или витамин B12.

Според Сканъл, която работи в Chelsea Dental Clinic в Лондон, подобни хранителни дефицити често се развиват бавно, което означава, че хората могат да пренебрегнат симптомите или да ги отдадат на обикновена умора.

Признаци, за които да следите:

необичайно гладък език; блед цвят; продължителна болезненост или дискомфорт.

Сканъл обяснява, че дефицитите могат да се развиват постепенно и често хората свързват симптомите единствено с това, че са уморени или претоварени, вместо да потърсят възможна основна причина.

„Хранителните дефицити обикновено се развиват по-бавно и се натрупват в продължение на седмици или месеци, така че промените могат да бъдат по-незабележими в началото. Тъй като клетките в устната кухина се обновяват сравнително бързо, езикът често е едно от първите места, където започваме да виждаме признаци, че нещо в организма не е напълно наред“, казва тя.

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Когато язвата не заздравява

Докато много язви на езика са безобидни и изчезват сами, Сканъл предупреждава, че продължителните промени никога не трябва да бъдат пренебрегвани.

„Обръщаме специално внимание на язви или петна, които не заздравяват, тъй като понякога те могат да бъдат ранен признак, че е необходимо да се изследва нещо по-сериозно. Не можем да диагностицираме медицинско състояние само като погледнем езика, но често можем да забележим промени, които не бива да бъдат игнорирани“, казва тя.

По думите ѝ продължителността на симптомите често е по-важна от самия им вид.

„Най-големият предупредителен сигнал е нещо, което не изчезва. Ако имате язва, бучка или червено или бяло петно, което остава повече от две до три седмици, важно е да бъде прегледано от стоматолог или лекар. В огромната част от случаите това няма да се окаже рак, но винаги е по-добре да се изключи нещо сериозно, отколкото да бъде оставено с надеждата, че ще изчезне от само себе си“, обяснява Сканъл.

Тя посочва, че същото важи и за постоянна болка, кървене или подуване, които нямат очевидна причина.

„Винаги казваме: ако нещо в устата ви се е променило и не се подобрява, не го пренебрегвайте“, добавя тя.

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Не всяка промяна е причина за тревога

Външният вид на езика може да се променя по много причини, като голяма част от тези промени са временни.

Сканъл обяснява, че фактори като дехидратация, заболяване или прием на лекарства могат да окажат забележимо влияние само за кратък период от време.

„Всичко зависи от причината за промяната. Нещо като обезводняване, висока температура или курс с антибиотици може да повлияе на езика в рамките на няколко дни. Може да забележите, че е по-сух от обичайното, че има налеп или дори че цветът му леко се е променил“, казва тя.

Тя подчертава, че съществува голямо разнообразие в това как изглежда един здрав език.

„Има огромни индивидуални различия, когато става дума за езиците. Някои хора естествено имат напукан език с бразди, други имат лек бял налеп сутрин след събуждане — и тези неща обикновено са напълно безобидни. Това, което ни интересува много повече, е дали нещо се е променило. Нова бучка, язва, която не заздравява, продължителна болезненост, необяснимо изменение на цвета или петна, които преди не са били там, всички тези неща заслужават да бъдат прегледани“, обяснява Сканъл.

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Колко често трябва да следим езика си?

За хората, които се чудят колко внимателно трябва да наблюдават езика си, Сканъл казва, че няма нужда от ежедневни проверки.

„Хората не трябва да изследват езика си всеки ден, но е добра идея от време на време да хвърлят бърз поглед, докато си мият зъбите, защото така е много по-вероятно да забележат, когато нещо не изглежда както обикновено“, казва тя.