Замесиха семейството на Тръмп в скандал в Сърбия

Б ившият ръководител на сръбския държавен институт за опазване на културните паметници Горан Васич е бил арестуван по обвинения във фалшифициране на документи, с цел да улесни строителството на жилищен комплекс и хотел в Белград от страна на зетя на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Това съобщи специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност.

Инвестиционната компания на Къшнър – Affinity Global Development – планира да реализира проекта на стойност 500 милиона долара (449 милиона евро), наречен „Тръмп Тауър Белград“. Той трябва да бъде изграден на мястото на бившето министерство на отбраната и щаба на армията на бивша Югославия – сграда, която доскоро имаше статут на културно наследство.

Според прокуратурата, Васич е заподозрян, че е фалшифицирал подписи под предложение за отнемане на защитения статут на сградата, позната сред местните като „Генералщаб“. След това Васич изпратил документа до правителството, което през ноември 2024 г. взело решение да заличи сградата от регистъра на недвижимото културно наследство и да я лиши от статута ѝ.

#BREAKING #Serbia "The Trump family’s $500 million luxury hotel project in Serbia, slated to be built on the site of a bombed-out Defense Ministry building, has run into an embarrassing complication. A key document the Serbian government has relied on to deliver this deal was… pic.twitter.com/Ct92R1x28k