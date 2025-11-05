Свят

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание

5 ноември 2025, 16:50
Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът
Източник: IStock

Е дин от обвиняемите във Франция по делото за обира в Лувъра е казал, че поръчителят на операцията може да е чужденец, пише "Паризиен".  

Двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание на някои поръчители от престъпна организация. Единият от тях е споменал за възможен поръчител в чужбина, но не е посочил името му.

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира основния музей на Франция. По думите му той е мислил, че е проникнал в музей, който "просто се намира до...пирамидата".  

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Другият обвиняем твърди, че е мислил, че прониква в "някаква затворена сграда, където в неделя не би трябвало да има посетители".

"Паризиен" пише, че задържаните най-вероятно са били "просто зъбни колелца в сложния механизъм на обира".

Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който изпълнява каскади с мотоциклет.

Според версията на следователите той е един от двамата души, които са проникнали в сградата на Лувъра. Преди това той е привличал вниманието на правоохранителните органи 15 пъти, включително като участник в обир на бижутериен магазин. По делото за обира на Лувъра обаче той ще бъде съден по член за умишлено увреждане на държавна собственост, а не в грабеж.

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Понастоящем четиримата заподозрени в обира на Лувъра остават в ареста, като срещу тях са повдигнати обвинения. Смята се, че двама от тях са разбили витрините в музея, докато третият ги е чакал под прозорците на скутер.

На 19 октомври четиримата извършители проникнаха в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При обира бяха разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута на френската корона, оценени на 88 милиона евро.

Прокурорът на Париж Лор Бекюо също предположи, че поръчителите може да са чужденци. По случая работят над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите скъпоценности.

Източник: БТА, Елена Христова    
Обир в Лувъра Заподозрени Бижута на френската корона Париж
Последвайте ни
Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Никола Цолов и Крисия официално потвърдиха връзката си

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 22 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 21 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 17 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 23 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

Желязков: България е стабилен и предвидим икономически партньор

България Преди 34 минути

Премиерът се срещна с главния изпълнителен директор на Sensata Technologies

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Любопитно Преди 39 минути

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

България Преди 1 час

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 1 час

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 2 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 3 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

<p>Кои инфекции убиват за 24 часа</p>

Смъртоносна заплаха: Кои инфекции убиват за 24 часа

Любопитно Преди 3 часа

Някои от тях се причиняват от бактерии, които отделят силни токсини, докато други се развиват толкова бързо, че дори ранното лечение не винаги е достатъчно

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 3 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

<p>Михайлов: &quot;Величие&quot; сменя тактиката си в НС</p>

Ивелин Михайлов: "Величие" сменя тактиката си в НС

Свят Преди 3 часа

Понеже сме нов политически играч, досега следвахме установения ред и се опитвахме да бъдем опозиция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

България Преди 3 часа

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Поканиха Ким Кардашиян да участва в проучване на „извънземната“ комета 3I/ATLAS

Любопитно Преди 3 часа

За разлика от типичните комети, 3I/ATLAS има високо съотношение никел-желязо, а по-голямата част от газа около нея е въглероден диоксид

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Израелски министър: Кметът на Ню Йорк е "поддръжник на "Хамас"

Свят Преди 4 часа

Зохран Мамдани отдавна подкрепя палестинската кауза

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

Повдигнаха обвинение на мъжа, нападнал кмета на павликенско село

България Преди 4 часа

Мъжът на 36 години е обвинен в причиняване на телесна повреда на длъжностно лице

<p>Почина&nbsp;българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт</p>

Почина Силвия Стоянова – българката, която вдъхнови милиони хора по света на концерт на Тейлър Суифт

България Преди 4 часа

Тя отиде с инвалидната си количка на шоу на Тейлър Суифт в Милано след петиция, подкрепена от хиляди фенове

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Извънземно! Това ли е голът на сезона в Шампионската лига? (видео)

Gong.bg

Зелен килим за "канарчетата": Ботев Пд обяви подобрения на базата

Gong.bg

Служител на ДФ "Земеделие" задържан с подкуп от 1000 лева

Nova.bg

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на София

Nova.bg