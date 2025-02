Израел прати танкове на Западния бряг за първи път от 20 години

И зраелската армия този уикенд разположи танкове на окупирания Западен бряг за първи път от две десетилетия. На фона на примирието в Газа, Израел непрекъснато ескалира интензивна военна операция в палестинските градове на Западния бряг, убивайки десетки и разселвайки десетки хиляди жители, пише Си Ен Ен (CNN).

След атаката на Хамас от 7 октомври Израел редовно нанася въздушни удари по Западния бряг, нещо което беше почти нечувано преди.

Неговият министър на отбраната Израел Кац каза в неделя, че е инструктирал военните да останат за една година и „да предотвратят завръщането на жителите“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше подложен на остри критики за предложението си да експулсира 2,1 милиона палестинци от Газа. И въпреки това, както левият израелски вестник Haaretz твърди в редакционна статия в понеделник, „Израел вече прави на Западния бряг това, което заплашва да направи в Газа“.

Ето какво се случва.

Какво представлява Западният бряг?

Западният бряг, територия, която се намира на запад от река Йордан между Израел и Йордания, е окупирана от израелските военни от 1967 г. Тази територия е дом на повече от 3,3 милиона палестинци. Израел превзе Западния бряг и Източен Йерусалим – включително Стария град с неговите религиозни забележителности – от Йордания след кратка война през 1967 г. Много израелци вярват, че евреите имат библейско право върху земята, която те наричат Юдея и Самария.

Откакто Израел превзе Западния бряг, около половин милион израелски евреи са построили домове в градове, известни като „селища“. Тъй като Западният бряг се счита за окупиран в нарушение на международното право,

тези селища са незаконни, но се толерират – и дори насърчават – от израелското правителство.

През 90-те години на миналия век Израел и палестинските фракции започнаха мирен процес, който стана известен като Споразуменията от Осло. Споразумението създаде палестинско правителство, известно като Палестинските власти, което ще има юрисдикция в части от Западния бряг и Газа, преди създаването на независима палестинска държава.

Много общности в палестински градове са известни като бежански лагери. Въпреки че сега приличат на градски квартали, те са създадени след арабско-израелската война от 1948 г. за палестинци, които са избягали или са били принудени да напуснат домовете си по време на създаването на Израел.

През юли Международният съд, върховният съд на ООН, издаде безпрецедентно консултативно становище, което установи, че присъствието на Израел на Западния бряг и Източен Йерусалим е незаконно и призова Израел да прекрати продължилата десетилетия окупация.

Какво се случи след 7 октомври?

Винаги е имало напрежение между палестинците и израелското правителство на Западния бряг. Израел в продължение на много години извършва редовни нахлувания в палестинските общности – насочени, според него, към палестински бойци.

Но атаката на Хамас срещу Израел от 7 октомври постави началото на нова ера.

Израелската армия засили ограниченията си за палестинците, като създаде нови контролно-пропускателни пунктове и ограничи кой може да премине от Западния бряг в Израел. Имаше скок от атаки от еврейски заселници срещу палестинци, убивайки десетки.

Израел започна голямо военно нахлуване в северния Западен бряг през август, което нарече „Операция Летни лагери“. Той изпрати бронирани превозни средства в градовете Дженин и Тулкарем, прекъсвайки водата и електричеството и карайки палестинците да раздават определени дажби храна, казаха местните жители пред CNN.

Бронирани израелски булдозери често разбиват асфалтирани пътища по време на тези набези.

Израел твърди, че това е необходима тактика за откриване на импровизирани взривни устройства, но често оставя цели квартали напълно непроходими и откъснати от света.

Израел също се насочва и към други аспекти на палестинския живот на Западния бряг. Кнесетът, парламентът на страната, прие закон миналата година, който ще направи изключително трудно за агенцията на ООН за палестинците да продължи операциите си, твърдейки, че UNRWA, както е известно, не е направила достатъчно, за да овладее екстремизма в своите редици. UNRWA обучава 45 000 палестинци на Западния бряг и осигурява почти милион годишни посещения на пациенти в 43 здравни заведения.

