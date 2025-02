Три автобуса се взривиха в Израел, подозират тероризъм

Т ри автобуса се взривиха в Бат Ям, южно от Тел Авив, в това, което според израелската полиция е „предполагаема терористична атака“. Устройствата в други два автобуса не са избухнали, казаха те и добавиха, че „големи полицейски сили са на мястото на произшествието и издирват заподозрени“.

Министърът на транспорта Мири Регев спря всички автобуси, влакове и леки железопътни влакове в страната, за да могат да бъдат извършени проверки за взривни устройства, съобщиха израелските медии.

Министър-председателят

Бенямин Нетаняху е наредил на израелските военни да извършат „интензивна операция срещу центровете на тероризма“ на Западния бряг,

публикуваха от кабинета на премиера в социалната мрежа X.

На този етап няма съобщения за пострадали, съобщиха от полицията. Кадри в социалните медии показват най-малко един автобус в пламъци на паркинг, от който се издига голям облак дим.

We have just witnessed a miracle. This could have been one of the biggest terror attacks Israel has ever known, but it failed by God's mercy. If those full buses had exploded tomorrow, hundreds of Israeli civilians would have been killed. Judea and Samaria need to be annexed. pic.twitter.com/FXBh2KttAd