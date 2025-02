Бременна жена е убита, след като Израел разшири операцията си на Западния бряг

Б ременна жена е била застреляна при израелската военна операция в Тулкарем на Западния бряг, според съобщения от палестинска страна, цитирани от ДПА.

Нероденото ѝ дете също не е оцеляло, съобщи Министерството на здравеопазването в Рамала.

Двайсет и три годишната жена е била бременна в осмия месец. Съпругът ѝ също е бил тежко ранен, когато израелските войници открили огън по автомобила им в бежанския квартал Нур Шамс. Говорител на израелската армия заяви, че съобщенията се разследват.

Sundus Shalabi, 23, from Nur Shams Refugee Camp near Tulkarm, was eight months pregnant when she was forcibly displaced with her husband and two children at the start of the Israeli assault on the camp.



During their escape at dawn, they were targeted with direct gunfire, leaving… pic.twitter.com/skRzTEqTQt