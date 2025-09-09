За какво се споразумя Желязков в Черна гора

П риключи официалното двудневно посещение на министър-председателя Росен Желязков в Черна гора.

В официалната българска делегация бяха вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Премиерът Желязков се срещна с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич и с президента на страната - Яков Милатович.

Желязков: България ще продължи да дава на Черна гора силна подкрепа по пътя към ЕС

В първия ден от визитата бяха подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич подписаха споразумение за научно и технологично сътрудничество.

"Черна гора в момента е първенец сред всички страни кандидати за членство в Европейския съюз", каза премиерът Росен Желязков в Подгорица. Той отбеляза, че са отворени всички преговорни глави и се преговаря много интензивно. Той пожела на Черна гора да стане 28-ият член на ЕС.

"Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 г., а преговорите за присъединяване започваха през 2012 година. За приемането й в ЕС обаче трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват Балканския дневен ред – въпроси от двустранно естество, и разбира се да се адвокатства пред страни от Европейския съюз, които до известна степен са скептични към всякаква форма на присъединяване към съюзи", коментира още премиерът.

Той изтъкна добрите отношение между България и Черна гора и заяви, че няма друга държава, с която България да има толкова приятелски отношения и няма нито един нерешен двустранен въпрос.

Премиерът Желязков на визита в Черна гора

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич очаква до края на следващата година страната да затвори всички преговорни глави по присъединяването към Европейския съюз. Социологическите проучвания, проведени през последните години, сочат, че около 70-80 процента от населението подкрепят присъединяването на Черна гора към ЕС. Всички етнически групи в Черна гора са проевропейски настроени, подчерта министър-председателят Спаич.

Президентът на Черна гора Яков Милатович и българският премиер Желязков проведоха срещата на четири очи. Във фокуса на разговора им са били отличните двустранни отношения в областите от взаимен интерес, както и пътят на Черна гора към членство в ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността и партньорството в рамките на НАТО

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на транспорта на Черна гора Мая Вукичевич подписаха споразумение за сътрудничество в авиацията, съобщиха от пресцентъра на транспортното министерство. „Това е първата важна стъпка за откриването на директна въздушна линия между нашите две държави, като амбицията ни е тя да стане факт възможно най-скоро“, заяви вицепремиерът Караджов.

Министърът на туризма Мирослав Боршош се срещна с черногорския си колега Симонида Кордич. Двамата министри подчертаха традиционно добрите приятелски отношения между двете страни, основани на близост в културен, исторически и европейски контекст. В хода на разговорите бе изтъкнато, че туризмът е сред секторите с най-голям потенциал за сътрудничество, като допринася както за икономическото развитие, така и за сближаването на народите ни.

През 2024 г. България е била посетена от 6648 туристи от Черна гора, а за първата половина на 2025 г. е отбелязан ръст от близо 26 процента спрямо същия период на 2024 г. Най-посещаваните дестинации от черногорски туристи са свързани с градския, морския и планинския туризъм.

Двамата министри изразиха готовност за по-активна съвместна работа в рамките на Световната организация по туризъм (UN Tourism), където Черна гора е председател на Регионалната комисия за Европа до 2027г., а България е член на Изпълнителния съвет до 2027 г.

Българската подкрепа за здравната система на Черна гора е ценна, заяви черногорският министър на здравеопазването д-р Воислав Шимун на среща с българския си колега доц. Силви Кирилов. Министър Шимун изрази увереност, че чрез съвместни проекти и обмен на знания ще бъдат подобрени качеството на здравните грижи в Черна гора и ще бъде ускорена европейската интеграция на страната.

Пред студентите в Университета на Черна гора българският министър-председател Росен Желязков говори за значимостта на свободата - свободата на придвижване за поколението на вашите майки и бащи беше мечта, а за вас днес то е всекидневие и прекрасна биографична привилегия. Тази свобода и всички тези предимства за вас имат име – Европейски съюз, заяви Росен Желязков. Той посочи, че скоро Черна гора ще се присъедини към съюз от близо 500 милиона души. Всички те представляват държави с разнородни култури и различни исторически съдби, но са свързани от споделени ценности и отговорности и имат обща цел – устойчиво и приобщаващо бъдеще за всички европейци, каза премиерът Желязков.

По повод празника на Съединението, на 6 септември, министър-председателят Росен Желязков откри в бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години. Батенберг е първият български държавник, посетил Черна гора след Освобождението на България, посочи той.

"Александър Първи Батенберг завинаги ще остане в пантеона на българската памет като един от владетелите, които символизират националната ни съдба и нашето национално обединение", заяви още министър-председателят при откриването на бюст-паметника.

"Батенберг винаги ще остане в българското съзнание като българският владетел, който повежда младите офицери и поручици в периода на тези чутовни дни на Съединението и Сръбско-българската война. Днес си даваме сметка какъв е бил, какъв героизъм, какво огромно желание за свобода и обединение, каза Росен Желязков. Независимо от това, че Батенберг е принц от Хесен, независимо от всички турбуленции в неговата съдба, независимо от това, че е принуден да абдикира, неговият живот остава завинаги свързан с България. Неговите тленни останки са в София по негово желание", изтъкна министър-председателят.