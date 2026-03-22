Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

22 март 2026, 17:37
С едем луксозни яхти са потънали, а още една е била повредена при пожар днес в прочутото яхтено пристанище Ялъкавак в турския курортен град Бодрум на брега на Егейско море, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

Щетите се оценяват на над 100 милиона долара.

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището, и бързо се е разпространил от силните ветрове по съседните плавателни съдове.

На място са пристигнали противопожарни екипи по суша и вода в опит да овладеят огъня в едно от най-престижните яхтени пристанища в Средиземноморието.

По първоначални оценки седем яхти с дължина между 20 и 24 м са били напълно унищожени и са потънали. Един съд е претърпял частични щети.

Според валийството на окръг Мугла огънят е започнал на яхтата „Сису“ след експлозия с неизвестна причина, която в момента се разследва.

Българска яхта за 20 млн. евро изгоря на Халкидики

Информациите за инцидента не дават категорични сведения за собствеността на засегнатите яхти, защото много от луксозните съдове в пристанището Ялъкавак са регистрирани на името на офшорни компании. Според сведения на местни медии една от тях, „Айсберг“, е била на руски бизнесмен, преди да премине в ръцете на друг собственик. Друга, „Дедс Той“ (Dad’s Toy) е описвана от персонала на пристанището като символ на разкоша и се предполага, че е свързана с британски или американски милиардер. За трета от изгорелите яхти, „Лулу Ди Ейнджъл“ (Lulu d’Angel), се смята, че принадлежи на семейство от Близкия изток и е известна, че се използва рядко и с висока степен на дискретност.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 19 часа
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 21 часа
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 23 часа
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 23 часа
Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 3 часа

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 3 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Британски министър: Няма доказателства, че Иран насочва ракети срещу Европа

Свят Преди 4 часа

Лондон ще работи със съюзниците за деескалация на конфликта

<p>Манипулирано видео на Хавиер Бардем заблуждава потребителите в социалните мрежи</p>

Фалшиво видео подвежда за превода на речта на Хавиер Бардем на "Оскарите"

България Преди 4 часа

Вероятно клипът е създаден с помощта на изкуствен интелект (ИИ), който позволява лесно манипулиране на аудио и видео

<p>САЩ ускоряват доставките на F-16V за Тайван</p>

Тайван ще получи изтребители F-16V още тази година

Свят Преди 5 часа

Доставките са част от сделка на стойност 8 милиарда долара със САЩ

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Зверска катастрофа в Стара Загора, 22-годишна жена е с опасност за живота

Свят Преди 5 часа

Пътнотранспортното произшествие е настъпило на кръстовището на ул. "Отец Паисий" и ул. "Августа Траяна"

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

"Радвам се, че е мъртъв": Тръмп "празнува" смъртта на свой опонент

Свят Преди 6 часа

Тръмп открито приветства смъртта на Робърт Мълър, предизвиквайки нова вълна от критики

<p>С какви документи може да се гласува на изборите за&nbsp;парламент</p>

С какви документи може да се гласува на изборите за парламент на 19 април

Парламентарни избори Преди 7 часа

Ограниченията гарантират, че гласуването се извършва сигурно и че само регистрирани избиратели могат да упражнят правото си на глас

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Русия е предотвратила украински опит за атака срещу Уфа

Свят Преди 7 часа

Украинските дронове са били свалени в близост до петролопреработвателните заводи на града

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

"Вие знаехте и знаете, че смърт няма": Погребаха Ивайло Калушев

България Преди 7 часа

Румен Леонидов публикува емоционално послание за покойния

<p>Доц. Михаил Околийски разкри какво е състоянието на Малена Замфирова</p>

Доц. Михаил Околийски: Малена Замфирова вече става и е много по-добре

България Преди 8 часа

Състоянието на Малена беше сериозно и се наложи да й правят няколко хирургически интервенции, включително на бедрената кост и лопатката на рамото

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

Частното училище изгони ученици след спор за увеличение на таксите

България Преди 8 часа

Родители сезираха Комисията за защита на личните данни и Министерството на образованието

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

Плесен и храна с изтекъл срок: БАБХ откри сериозни нарушения в училищните кухни и кетъринг фирми

България Преди 8 часа

За пет дни инспекторите са извършили 427 проверки в училищни кухни и кетъринг фирми

<p>Ето къде може да видите&nbsp;регистъра с кандидатите за парламентарните избори</p>

Къде са публикувани официалните кандидатски листи за парламентарните избори на 19 април

Парламентарни избори Преди 8 часа

Вижте повее по темата в следващите редове

<p>Кой има право да гласува на изборите за НС на 19 април</p>

Кой има право да гласува на изборите за Народно събрание на 19 април

Парламентарни избори Преди 9 часа

Правото да избира народни представители имат само определени категории граждани, уточняват от ЦИК

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Светците на деня: Духовникът от Синай и смелият пастир от Анкира

Любопитно Преди 9 часа

Паметта на двамата светци показва духовното извисяване и християнската твърдост

