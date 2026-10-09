Свят

Въоръжени с пистолет и нож нападнаха звезда от „Малки сладки лъжкини“

37-годишният актьор от хитовия сериал „Малки сладки лъжкини“ е бил нападнат и ограбен от двама маскирани мъже пред луксозен магазин за хранителни стоки. Нападателите го заплашили с пистолет и нож, след което избягали с луксозния му часовник

Стела Христова Стела Христова

9 октомври 2026, 16:32
Въоръжени с пистолет и нож нападнаха звезда от „Малки сладки лъжкини“
Кийгън Алън   
Източник: Getty

З вездата от „Малки сладки лъжкини“ Кийгън Алън беше ограбен под заплаха с пистолет и нож в четвъртък вечерта. Малко по-късно актьорът заяви, че нападението е поредното доказателство, че „Западен Холивуд вече не е безопасен“.

37-годишният Алън остана окървавен, след като двама маскирани мъже го заплашиха с убийство и го нападнаха, за да вземат часовника му пред луксозния магазин за хранителни стоки Laurel Supply, пише Page Six.

„Тези двама пичове ме удариха в главата, насочиха пистолет към мен и ме заплашиха с нож, след което избягаха“, написа Алън в Instagram броени минути след засадата. „Бяха с маски и взеха часовника ми. Взеха ми часовника. По дяволите.“, каза още той.

Запис от охранителните камери показва как двамата маскирани мъже се приближават до Алън, докато той прибира покупки на задната седалка на пикапа си на паркинга пред магазина.

Единият от заподозрените го удря няколко пъти в главата с дръжката на пистолета, докато другият го държи под прицел с нож. Нападателите избягали веднага след като взели часовника, оставяйки му гривната и пръстена, докато той показвал окървавената си ръка.

В коментари в социалната мрежа Алън сподели, че след инцидента е отишъл в болница, но увери последователите си, че ще се оправи. Той допълни, че най-вероятно е получил мозъчно сътресение.

Журналисти се свързаха с представители на актьора и с полицията в Лос Анджелис за официален коментар по случая.

Алън отправи и публична критика към кмета на Лос Анджелис Карън Бас и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм относно растящата престъпност в района.

„Ще дам още подробности скоро. Да се надяваме, че всички тези камери, за които Карън Бас, Гавин Нюсъм и останалите смятат, че спират престъпността, ще успеят да открият тези изключително опасни престъпници. Бог да ви благослови“, написа той.

Според градски доклад Западен Холивуд разполага с 39 четци за регистрационни номера и шест камери за наблюдение на живо от общо 54 одобрени съоръжения. Основната им цел е да помагат на полицията при проследяването на заподозрени и разкриването на престъпления. Наскоро камерите предизвикаха обществено недоволство поради опасения, че данните от тях могат да бъдат споделяни с имиграционните власти за проследяване на нелегални имигранти.

Кийгън Алън е най-известен с ролята си на Тоби Кавано в тийнейджърската драма „Малки сладки лъжкини“, в която участва от 2010 до 2017 г. По-късно той изигра Лиъм Уокър в сериала „Уокър“ (2021–2024 г.), а последната му поява на екран е от тази година в епизод на поредицата „Новобранецът“.

Редактор: Стела Христова
Кийгън Алън Грабеж Нападение Западен Холивуд Малки сладки лъжкини Престъпност Актьор Заплаха с пистолет
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Трагедия в Бразилия: Модел на Vogue и Elle почина внезапно на 32 години

Трагедия в Бразилия: Модел на Vogue и Elle почина внезапно на 32 години

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Томбола с капан: Възрастна жена „спечели“ матрак в санаториум и плати 680 евро

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

Отвъд киселото мляко и розовото масло: Платформата, която показва новото лице на България

biss.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 20 часа
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 1 ден
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 19 часа
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Евродепутати: "Руските домове в ЕС трябва да се закрият"

Свят Преди 52 минути

Съгласно постановление на ЕК, решенията за закриване на отделните руски домове остават в компетенциите на държавите членки на ЕС

Йотова и Вълчев: Кърджали е пример за толерантност и съгласие

Йотова и Вълчев: Кърджали е пример за толерантност и съгласие

Президентски избори Преди 1 час

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

Голям пожар заплашва вилната зона на Изворище

България Преди 2 часа

На място са изпратени четири екипа пожарникари

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

Обвиниха ватман за смъртта на пешеходка в София

България Преди 2 часа

При инцидента жената получила тежки травми и починала същия ден

Снимката е илюстративна

Мъж търсеше място за къмпинг в Google Maps. Вместо това направи откритие на 390 милиона години

Любопитно Преди 2 часа

Жоел Лапоант разглеждал Google Maps, когато забелязал необичайна сферична структура. Тя се оказала огромно откритие

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

Прокуратурата в Търговище разследва незаконно изграждане и поддържане на система за разпространяване на авторски програми и заглавия

България Преди 2 часа

Техниката, намерена на мястото, е иззета

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани се борят за оставането си в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Симона, Антония, Константинели и Матей стъпват на Арената за елиминационна битка

Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро

Обирът на века в Италия: Крадци задигнаха винo за 5 милиона евро

Свят Преди 2 часа

Маскирани престъпници откраднаха 30 000 бутилки от най-престижните тоскански вина Tignanello, Solaia и Guado al Tasso

Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче

Хитлер Мусолини стана кмет на перуанско градче

Свят Преди 2 часа

45-годишният Хитлер Мусолини Симеон Флорес оглави малкия перуански град Керопалка, след като спечели изборите с 34% от гласовете. Това не е първият път, в който политици с имена на известни тоталитарни фигури печелят вот в региона и по света

НЗОК хвана аптеки с неоснователно получени над 1 млн. евро

НЗОК хвана аптеки с неоснователно получени над 1 млн. евро

Парите ни Преди 2 часа

Нарушенията са в 21 аптеки в 12 области, а проверките са съвместно с ДАНС, Икономическа полиция и МЗ

Китайските мебели заливат Европа

Китайските мебели заливат Европа

Парите ни Преди 3 часа

Вносът скочи с над 55% за шест години

Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

Военни влязоха в ударения кораб, но не откриха дронове

България Преди 3 часа

Към момента няма достатъчно доказателства, за да се установи дали дроновете, ударили двата кораба, са руски или украински

„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата

„В момента изглеждат като сестри“: Приликата между Катрин Зита-Джоунс и Виктория Бекъм подпали мрежата

Любопитно Преди 3 часа

Последната поява на уелската актриса в популярно британско токшоу отпуши вълна от коментари в социалните мрежи. Почитателите отбелязват забележителната физическа прилика между Зита-Джоунс и Виктория Бекъм, определяйки ги като „разделени по рождение“

Носителката на тазгодишната Нобелова награда за мир Нави Пилай

Нобеловата лауреатка за мир за 2026 г.: Аплодирайте по-силно и може да разделя наградата с Тръмп

Свят Преди 4 часа

"Като адвокат и съдия все пак искам да се уверя, че това наистина е вярно", каза тя смеейки се, коментирайки факта, че отличието ѝ е било присъдено

Стартират плащанията към земеделците по Кампания 2026

Стартират плащанията към земеделците по Кампания 2026

Парите ни Преди 4 часа

Аграрният министър Пламен Абровски обяви старта на плащанията и обеща над 40 интервенции до края на годината

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

ГДБОП задържа над 12 кг кокаин на ГКПП „Капитан Андреево“

България Преди 4 часа

Задържан е 58-годишен шофьор от Босна и Херцеговина, опитал да премине с камиона си от България в Турция

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Защо не бива да разказваш плановете си предварително? Древното поверие за силата на мълчанието

Edna.bg

Принц Хари разкри, че е изпаднал в депресия след преместването си в Канада

Edna.bg

Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна

Nova.bg

Шофьор загина, след като се вряза в ограда на къща в Бургас (СНИМКИ)

Nova.bg