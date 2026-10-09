Въоръжени с пистолет и нож нападнаха звезда от „Малки сладки лъжкини“

З вездата от „Малки сладки лъжкини“ Кийгън Алън беше ограбен под заплаха с пистолет и нож в четвъртък вечерта. Малко по-късно актьорът заяви, че нападението е поредното доказателство, че „Западен Холивуд вече не е безопасен“.

37-годишният Алън остана окървавен, след като двама маскирани мъже го заплашиха с убийство и го нападнаха, за да вземат часовника му пред луксозния магазин за хранителни стоки Laurel Supply, пише Page Six.

„Тези двама пичове ме удариха в главата, насочиха пистолет към мен и ме заплашиха с нож, след което избягаха“, написа Алън в Instagram броени минути след засадата. „Бяха с маски и взеха часовника ми. Взеха ми часовника. По дяволите.“, каза още той.

Bloodied ‘Pretty Little Liars’ star Keegan Allen robbed at gunpoint, knifepoint in attack outside luxury Hollywood grocery store https://t.co/M7l8B586po https://t.co/9YVkl2fJ1W — New York Post (@nypost) October 9, 2026

Запис от охранителните камери показва как двамата маскирани мъже се приближават до Алън, докато той прибира покупки на задната седалка на пикапа си на паркинга пред магазина.

Единият от заподозрените го удря няколко пъти в главата с дръжката на пистолета, докато другият го държи под прицел с нож. Нападателите избягали веднага след като взели часовника, оставяйки му гривната и пръстена, докато той показвал окървавената си ръка.

В коментари в социалната мрежа Алън сподели, че след инцидента е отишъл в болница, но увери последователите си, че ще се оправи. Той допълни, че най-вероятно е получил мозъчно сътресение.

Журналисти се свързаха с представители на актьора и с полицията в Лос Анджелис за официален коментар по случая.

Алън отправи и публична критика към кмета на Лос Анджелис Карън Бас и губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм относно растящата престъпност в района.

„Ще дам още подробности скоро. Да се надяваме, че всички тези камери, за които Карън Бас, Гавин Нюсъм и останалите смятат, че спират престъпността, ще успеят да открият тези изключително опасни престъпници. Бог да ви благослови“, написа той.

'Pretty Little Liars' Star Keegan Allen Robbed at Gunpoint, Shows Bloody Face https://t.co/k9vUAqvpuk — TMZ (@TMZ) October 9, 2026

Според градски доклад Западен Холивуд разполага с 39 четци за регистрационни номера и шест камери за наблюдение на живо от общо 54 одобрени съоръжения. Основната им цел е да помагат на полицията при проследяването на заподозрени и разкриването на престъпления. Наскоро камерите предизвикаха обществено недоволство поради опасения, че данните от тях могат да бъдат споделяни с имиграционните власти за проследяване на нелегални имигранти.

Кийгън Алън е най-известен с ролята си на Тоби Кавано в тийнейджърската драма „Малки сладки лъжкини“, в която участва от 2010 до 2017 г. По-късно той изигра Лиъм Уокър в сериала „Уокър“ (2021–2024 г.), а последната му поява на екран е от тази година в епизод на поредицата „Новобранецът“.