Вулканът Фуего в Гватемала изстреля мълнии към небето

В зашеметяваща демонстрация на необузданата сила на природата, вулканът Фуего в Гватемала, известен като „Огнения вулкан“, впечатляваше местните жители до късно през нощта с рядко и вдъхновяващо явление.

По време на скорошно нощно изригване вулканът изпрати мълнии, които се издигаха нагоре от кратера му, нарушавайки обичайните мълнии от небето към земята и създавайки сюрреалистично зрелище, което остави местните жители и посетителите в страхопочитание.

За разлика от обикновените мълнии, които се движат от облаците към земята, тези вулканични мълнии сякаш обърнаха сценария, все едно вулканът Фуего изстрелваше електрически залпове обратно към небесата. Изригването освети нощното небе, хвърляйки неземен блясък върху околния пейзаж. Сцената беше зрелищна, с огнения блясък на вулкана, придружен от гръмотевични тътени и възклицания от събраналата се тълпа, която остана до късно, за да стане свидетел на това необикновено събитие.

Вулканът Фуего, един от най-активните вулкани в Централна Америка, не е непознат, когато става дума за драматични изригвания. Въпреки това, това рядко проявление на вулканични мълнии – причинено от сблъсъка на частици пепел, генериращи статично електричество в еруптивния облак – добави електризиращ щрих към огнената му репутация.

🇬🇹 GUATEMALAN VOLCANO FIRES LIGHTNING INTO THE SKY



Guatemalans stayed up late to see a glimpse of lightning blasting straight up from the tip of Volcán de Fuego during a night-time eruption.



