Военна мина уби 19-годишно момче в Босна

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си

1 септември 2025, 10:27
Военна мина уби 19-годишно момче в Босна
Източник: БГНЕС

Д еветнадесетгодишен младеж бе убит от военна мина в Босна и Херцеговина, предаде босненският портал „Дневни аваз“. Инцидентът е станал в събота в село близо до град Добой в централната част на Босна и Херцеговина, където минно устройство, вкопано в земята, се е задействало, след като младежът е влязъл в маркирано минно поле. Според информация на босненските медии той се е опитвал да прибере стадо кози, които са се заблудили в опасната зона.

Момчето е третата жертва на остатъчни противопехотни мини от семейството си, посочва порталът. Преди него в минно поле са загубили живота си чичо му и стринка му, а баща му, също вече покойник, губи крака си при подобен инцидент.

Няколко други местни жители също са били убити или тежко ранени от мини през годините. Според Центъра за борба с мините на Босна и Херцеговина, от края на войната 1781 души са били ранени заради останали мини, като 624 са загинали. Освен това 53 специалисти по разминиране са загубили живота си, докато са разчиствали минирани райони.

Повече от 800 квадратни километра от Босна и Херцеговина остават минирани след края на междуетническата война в Босна (1992-1995 година), като оценките сочат, че все още има над 170 000 мини, отбелязва „Дневни аваз“. Над 132 000 души живеят близо до тези опасни зони и под сянката на смъртоносно военно наследство, пише още порталът.

Източник: БТА, Цветозар Цаков    
Военна мина Босна и Херцеговина Жертви на мини Минни полета Военно наследство Разминиране Босненска война Опасни зони Граждански жертви Противопехотни мини
