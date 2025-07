Точки за труп: Как Украйна превърна войната в игра с награди

С всеки изминал ден от войната в Украйна пристигат хиляди нови кадри от фронта. Дронове проследяват движенията на войници и техника по дългата, силно оспорвана фронтова линия. Всяко видео се записва, анализира и – отскоро – оценява по система от точки, пише BBC.

Това е част от програма, въведена през 2024 г. и известна като „Армия на дроновете: Бонус“ или просто „е-точки“. Идеята е проста: украинските бойни части трупат точки за унищожени цели – войници, техника, ракетни установки. Колкото по-значима е поразената цел, толкова повече точки получават.

„Унищожаването на ракетна система носи до 50 точки. Танковете – 40, повредени превозни средства – 20“, обясняват от екипа на Brave 1 – иновационната платформа, в която работят представители на украинската армия и правителството.

На пръв поглед тази „геймификация на войната“ може да изглежда цинична. Но според архитектите на програмата, системата е много повече от игра. „Става дума за качествени данни, за точен военен анализ и за ефективно използване на ресурсите“, подчертава министърът на цифровата трансформация Михайло Федоров.

Вече три години и половина след началото на пълномащабната война, програмата има още една ключова цел: мотивацията. „Когато променим стойността на точките, веднага виждаме как се променя поведението на бойците“, казва Федоров.

В неговия кабинет в Киев десетки предавания от дронове се излъчват на огромен екран – пряко от фронтовата линия. Те показват реалността на съвременната дронова война, при която безпилотните апарати са отговорни за около 70% от руските загуби, по данни на украинското командване.

От самото начало на конфликта социалните мрежи са залети от кадри – дронове, които поразяват танкове, артилерийски позиции, войници. Тези видеа са не само за мотивация на гражданите на Украйна, но вече и средство за събиране на „точки“ и получаване на реални награди.

Мотивация, логистика и реална полза

BBC разговаря с над десет фронтови части, за да разбере как се възприема системата. Отговорите варират. За някои бойци тя е логичен инструмент за компенсация на ресурсни загуби.

„Това е начин да компенсираме техниката, която губим, като същевременно нанасяме щети на врага“, казва Володимир от 108-ма бригада.

Ukraine’s war has been a forcing house of military innovation. We explain how “video-game incentives” are being used to increase the armed forces’ efficiency in fighting the Russian invasion https://t.co/dnXyJHTrgU



Photo: Alamy pic.twitter.com/ObdShssboV