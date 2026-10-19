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„Всички ще умрем“: Последните думи на свещеника, секунди преди кръст да се стовари върху него и да го убие

Секунди преди огромен кръст да го смаже по време на литургия на живо, отец Молинари призоваваше вярващите да мислят за Бога, тъй като „всички ще умрем“. Записът от храма улови писъците на паството, докато църквата започва проверка

19 октомври 2026, 11:25
„Всички ще умрем“: Последните думи на свещеника, секунди преди кръст да се стовари върху него и да го убие
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

К атолическият свещеник, който бе убит от падащ разпънат Христос през уикенда в Еквадор, е държал проповед за преходната природа на живота точно преди нелепият инцидент да бъде уловен на живо от камерата.

Отец Патрисио Санчес Молинари от църквата „Света Богородица на постоянното съдействие“ в южната част на Гуаякил, е разсъждавал върху думите на Исус, когато казал на енориашите си, че не трябва да прахосват живота си, ровейки в телефоните си, а вместо това да го посветят на Бога и на близките си.

Трагедия пред очите на вярващите: Разпятие падна и уби свещеник по време на литургия на живо

„Един ден всички ние тук също ще умрем, а понякога времето, което сме прекарали в неща, няма толкова голям смисъл, колкото времето, прекарано с Бога“, каза той.

„Качественото време, което даваме на Бога, на нашите братя и сестри, на нашите съпрузи, съпруги, деца и семейство - това време е най-добре изживяното“, добави Молинари.

Свещеникът продължил, като помолил Бога да благослови паството му, докато започвал друга молитва - когато гигантският разпънат Христос зад него внезапно се откачил от стената и паднал върху него.

Шокиращият инцидент бе уловен по време на излъчване на живо на проповедта, в което се чуват писъците на изпадналите в паника членове на паството, докато се втурват да помогнат на свещеника и да повикат линейка.

Спешните служби пристигнали на мястото, но Молинари е обявен за мъртъв същия ден, съобщиха официални лица.

Отец Санчес е принадлежал към Ордена на най-светия Изкупител (редемптористи) - ромокатолически религиозен орден, основан през 1732 г., който присъства в 80 държави.

Той е служил към Архиепископията на Гуаякил, а кардинал-архиепископ монсеньор Луис Херардо Кабрера Херера потвърди смъртта му.

„Съобщаваме, че нашият любим отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари, който служи като енорийски свещеник в църквата „Постоянно съдействие“ в Централното викариатство, се пресели в Дома на Отца, за да се наслади на Неговото присъствие и Неговата слава“, се казва в изявление на църквата.

За него скърбят и в енорията „Сан Лоренсо“ във Винсес, в провинция Лос Риос, където той е служил в продължение на няколко години, според енорийските лидери.

Все още не е ясно какво е причинило откачането и падането на тежкия разпънат Христос от стената, а църковните служители не са предоставили публично обяснение за инцидента.

Източник: NYP    
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