„Всички ще умрем“: Последните думи на свещеника, секунди преди кръст да се стовари върху него и да го убие

К атолическият свещеник, който бе убит от падащ разпънат Христос през уикенда в Еквадор, е държал проповед за преходната природа на живота точно преди нелепият инцидент да бъде уловен на живо от камерата.

Отец Патрисио Санчес Молинари от църквата „Света Богородица на постоянното съдействие“ в южната част на Гуаякил, е разсъждавал върху думите на Исус, когато казал на енориашите си, че не трябва да прахосват живота си, ровейки в телефоните си, а вместо това да го посветят на Бога и на близките си.

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„Един ден всички ние тук също ще умрем, а понякога времето, което сме прекарали в неща, няма толкова голям смисъл, колкото времето, прекарано с Бога“, каза той.

„Качественото време, което даваме на Бога, на нашите братя и сестри, на нашите съпрузи, съпруги, деца и семейство - това време е най-добре изживяното“, добави Молинари.

A Roman Catholic priest celebrating an evening Mass in southwestern Ecuador has died after a crucifix fell on him during the livestreamed service. READ: https://t.co/JvN3gbewBV https://t.co/yIb9aws3sD — Manila Bulletin News (@manilabulletin) October 19, 2026

Свещеникът продължил, като помолил Бога да благослови паството му, докато започвал друга молитва - когато гигантският разпънат Христос зад него внезапно се откачил от стената и паднал върху него.

Шокиращият инцидент бе уловен по време на излъчване на живо на проповедта, в което се чуват писъците на изпадналите в паника членове на паството, докато се втурват да помогнат на свещеника и да повикат линейка.

Спешните служби пристигнали на мястото, но Молинари е обявен за мъртъв същия ден, съобщиха официални лица.

Отец Санчес е принадлежал към Ордена на най-светия Изкупител (редемптористи) - ромокатолически религиозен орден, основан през 1732 г., който присъства в 80 държави.

Той е служил към Архиепископията на Гуаякил, а кардинал-архиепископ монсеньор Луис Херардо Кабрера Херера потвърди смъртта му.

„Съобщаваме, че нашият любим отец Патрисио Алфредо Санчес Молинари, който служи като енорийски свещеник в църквата „Постоянно съдействие“ в Централното викариатство, се пресели в Дома на Отца, за да се наслади на Неговото присъствие и Неговата слава“, се казва в изявление на църквата.

За него скърбят и в енорията „Сан Лоренсо“ във Винсес, в провинция Лос Риос, където той е служил в продължение на няколко години, според енорийските лидери.

Все още не е ясно какво е причинило откачането и падането на тежкия разпънат Христос от стената, а църковните служители не са предоставили публично обяснение за инцидента.