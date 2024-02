"Всеки ден сънувам кошмари": Банков мениджър открадна 1,9 млн. долара от сметката на индийка

И ндийка обвинява мениджър на една от най-големите банки в страната, че я е измамил, като е изтеглил 160 млн. рупии (1,9 млн. долара) от сметката ѝ.

Швета Шарма разказва, че е превела пари в ICICI Bank от сметката си в САЩ, като е очаквала те да бъдат инвестирани в срочни депозити.

Но тя твърди, че служител на банката е създал "фалшиви сметки, подправил е подписа ѝ, извадил е дебитни карти и чекови книжки на нейно име", за да изтегли пари от сметките ѝ.

"Той ми даде фалшиви извлечения, създаде фалшив имейл идентификатор на мое име и манипулира мобилния ми номер в банковите записи, така че да не получавам никакви известия за теглене", казва тя.

ICICI: Indian woman alleges 'bank manager stole $1.9m from account'



Shveta Sharma says she had transferred money to the ICICI Bank from her US account, expecting it to be invested in fixed deposits



But a bank official created "fake documents" to withdraw money from her accounts pic.twitter.com/XiUFu8ueTE