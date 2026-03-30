"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

С юзана Селени си спомня как Виктор Орбан е бил човекът, който е призовавал руснаците да напуснат Унгария.

Било е 1989 г. Желязната завеса се разпада, а Орбан е избран да произнесе реч по повод повторното погребение на Имре Над, следвоенния министър-председател, оглавил революцията от 1956 г. срещу съветската власт и екзекутиран за това.

Изразът "Желязна завеса" символизира разделението, първо идеологическо, после и физическо, установено в Европа веднага след Втората световна война - между зоната на съветско влияние в източната част и страните от Запада. Бариерата пада през 1989 г. заедно с Берлинската стена - бел.ред.

Селени, която тогава е част от почетната гвардия, си спомня как бъдещият най-дълго управлявал премиер на страната се качва на трибуната и призовава за изтегляне на съветската армия.

"Ако вярваме в собствената си сила, сме способни да сложим край на комунистическата диктатура", казва Орбан. "Ако сме достатъчно решителни, можем да принудим управляващата партия да приеме свободни избори."

По думите на Селени, бивш депутат от управляващата партия ФИДЕС, нищо тогава не е подсказвало какъв ще стане Орбан в бъдеще.

От либерален лидер, призоваващ Унгария да се откъсне от Москва, днес той се е превърнал в самопровъзгласен защитник на "нелиберализма" и в най-близкия съюзник на Кремъл в Европа.

В момент, когато ЕС се опитва да се противопостави на руската агресия в Украйна и извън нея, унгарският премиер се превърна в човек, на когото Владимир Путин може да разчита.

В навечерието на ключови избори в Унгария на 12 април Орбан блокира пакет от заеми на ЕС на стойност 90 милиарда евро, от които Киев твърди, че отчаяно се нуждае. Междувременно външният министър на страната беше принуден да обяснява защо е предавал поверителна информация на Москва по неофициални канали.

"Това се случи постепенно, на няколко етапа и с повратни моменти", казва Селени. "Проруската позиция е може би най-изненадващата. Но той не се промени за една нощ."

"Да направим Унгария велика отново"

След първите свободни избори през 1990 г. Орбан и Селени са сред 22-мата депутати от ФИДЕС, тогава либерално-центристка формация на антикомунистически студенти и интелектуалци, избрани в парламента.

Трансформацията на Орбан започва скоро след това.

Избран за лидер на партията, той бързо установява пълен контрол над ФИДЕС, отстранявайки всеки, който му се противопоставя.

През 1994 г. Селени и други депутати напускат партията, когато Орбан рязко променя идеологията ѝ - от либерална към национално-консервативна.

"Останалите във ФИДЕС станаха по-хомогенни и по-лоялни към него", казва тя. "Оттогава историята на партията и тази на Орбан са едно и също."

След като отново идва на власт през 2010 г., Орбан предприема действия, за да не загуби повече избори, пренаписва конституцията, отслабва механизмите за контрол върху властта, ограничава свободата на медиите и независимостта на съдебната система.

Според Селени първият етап от трансформацията му е продиктуван от лична амбиция, "волята за власт".

Завоят към Русия

Обръщането на Орбан към Москва става по-бавно, но е също толкова ясно изразено.

Ключов момент е 2014 г., когато той подписва сделка с Кремъл за заем за разширяване на ядрената централа "Пакш II".

Само шест месеца по-късно Орбан обявява намерението си да изгради "нелиберална държава", базирана на национални и традиционни християнски ценности, като изрично посочва Русия като модел.

Това е рязък контраст с позицията му от 2007 г., когато е предупреждавал, че Русия е "империя, на която не може да се има доверие".

При управлението му икономическото сътрудничество с Москва прераства в политическо сближаване. Той започва политика на "отваряне на Изток", насочена не само към Русия, но и към Китай и Турция.

Вдъхновения и политическа стратегия

Според анализатори Орбан е вдъхновен от десни лидери като Силвио Берлускони, чиито политически стил и контрол върху партията му правят силно впечатление.

Подобно на Берлускони, Орбан изгражда политически модел, концентриран около собствената му личност, използва достъпен език и дори свързва футбола с политиката, създавайки клуб в родното си село Фелчут.

Конфликтът с ЕС и новата реторика

Според негови съюзници именно ЕС се е променил, а не Орбан.

Кризата с бежанците през 2015 г. е повратна точка, тогава конфликтът му с Брюксел се изостря.

В политическата си реторика Орбан често представя Унгария като държава под заплаха от външни сили, било то Русия в миналото или ЕС днес.

"През 1848 г. не позволихме да ни диктуват от Виена, през 1956 г. от Москва. И сега няма да позволим да ни диктуват от Брюксел", заявява той в реч от 2011 г.

Амбиция без граници

Някои анализатори смятат, че основният двигател на Орбан е стремежът към власт, пише POLITICO .

"Ако либерализмът беше във възход, той щеше да бъде либерал", казва политическият журналист Пал Даниел Рейни.

Други виждат в трансформацията му стремеж към по-голяма роля на международната сцена.

"Орбан не може да направи Унгария по-голяма териториално, но може би смята, че може да я направи по-велика", казва анализаторът Петер Молнар.

Промяна или последователност?

Въпросът дали Орбан се е променил или просто се е адаптирал остава отворен.

В едно свое стихотворение Молнар припомня разговор с младия Орбан:

"Ами ако създадем демокрация, но някой отново натрупа твърде много власт?"

"Няма как", отговорил тогава Орбан.

"Но ако се случи?"

"Ако някой натрупа твърде много власт, ще има проблем с мен."

Днес, десетилетия по-късно, критиците му твърдят, че именно той е този човек.