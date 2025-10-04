Свят

Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от АПИ

4 октомври 2025, 17:51
Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление
Източник: БТА

Ш офьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е авария на далекопровод, в резултат на която съоръженията са без осветление.

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от пътната агенция, като добавиха, че в следобедните часове е възстановено осветлението в тунел „Топли дол“.

Опасна мъгла ограничава видимостта край тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“

Шофьорите да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания и да се съобразяват с ограничението на скоростта, за да се гарантира безопасността на всички пътуващи, призовават още от АПИ.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че е завършило възстановяването на осветлението на път I-6 Кюстендил - Ябълково, в участъка между 25 км и 27 км. Санирани са стълбовете, изпълнени са профилактика и подмяна на окабеляването, монтирани са нови рогатки. 

Източник: БТА     
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Путин заплаши Европа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Русия обвини Франция в „пиратство“
В Лондон арестуваха десетки протестиращи, които подкрепят забранена пропалестинска организация

Организаторите на демонстрацията отхвърлиха призивите на полицията и правителството да отменят проявата

Председателят на Висшия адвокатски съвет коментира казуса с и.ф. главен прокурор

Проблемът с изпълняващия функциите главен прокурор рефлектира в актовете на Върховния касационен съд, каза той

Бурята "Ейми" спря десетки полети на летище "Схипхол" в Амстердам

Кралският метеорологичен институт на Нидерландия издаде предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по нидерландското крайбрежие

Световни реакции на призивите на Тръмп за край на бомбардировките в Газа

Групировката "Хамас" каза, че е готова да освободи заложниците и се съгласи с някои от условията в плана на Тръмп

Вълна от протести заля Европа заради войната в Газа

В Италия се събраха над 2 милиона души на демонстрация в подкрепа на жителите на Газа

Израел е готов за мирни преговори в Египет по плана на Тръмп

Представителите са готови да заминат до ден

Гуцанов: Санкциите в резултат на засилените проверки срещу сивия сектор са за около 10 млн. лв.

Той подчерта, че приходите от платени данъци в бюджета през тази година са нараснали, но не се ангажира с точна сума на увеличението

Още един съквартирант напуска Big Brother тази вечер

Зрителите могат да подкрепят четиримата номинирани в приложението NOVA PLAY

Провокативният Симеон Кралев се завръща на Арената на “Игри на волята” тази вечер

Той ще участва в кастинг битка срещу любител на екстремни преживявания

Стрелба в Ница, двама убити и петима ранени

По случая тече разследване по подозрение в предумишлено убийство

След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден

Може ли сателит да разкрие тайните на Вселената?

Професор по Космос, който е помогнал за проектирането на новаторски спътник, заяви, че той „дълбоко ще промени разбирането ни за Вселената“

"Руснаците не може да не са знаели, че ударът е насочен към цивилни", заяви Зеленски

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Издръжката на система за изпълнение на наказанията е скъпо начинание и обикновено води само до увеличаване на престъпността

