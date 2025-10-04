Внимание, шофьори! Авария остави тунелите "Витиня" и "Ечемишка" без осветление

Ш офьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ на автомагистрала „Хемус“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е авария на далекопровод, в резултат на която съоръженията са без осветление.

Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от пътната агенция, като добавиха, че в следобедните часове е възстановено осветлението в тунел „Топли дол“.

Опасна мъгла ограничава видимостта край тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“

Шофьорите да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания и да се съобразяват с ограничението на скоростта, за да се гарантира безопасността на всички пътуващи, призовават още от АПИ.

По-рано днес от АПИ съобщиха, че е завършило възстановяването на осветлението на път I-6 Кюстендил - Ябълково, в участъка между 25 км и 27 км. Санирани са стълбовете, изпълнени са профилактика и подмяна на окабеляването, монтирани са нови рогатки.