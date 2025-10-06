Внезапно почина писателката Джили Купър

Б ританската писателка Джили Купър почина на 88-годишна възраст. Обичаната авторка на бестселъри като "Ездачи" и „Съперниците“ е издъхнала внезапно след падане, съобщи семейството ѝ, което потвърди тъжната новина днес, съобщава Daily Mail.

Джили Купър беше известна с романтичните си романи, като продаде над 12 милиона книги през кариерата си.

Децата на Джили — Феликс и Емили, разпространиха изявление, в което заявиха, че майка им е починала в неделя сутринта.

Author Dame Jilly Cooper has died at the age of 88.



Her children Felix and Emily said: “Mum was the shining light in all of our lives.



“Her love for all of her family and friends knew no bounds. Her unexpected death has come as a complete shock.



“We are so proud of everything… pic.twitter.com/kP3YxD265e — Radio News Hub (@radionewshub) October 6, 2025

„Мама беше лъч светлина в живота на всички нас,“ гласи посланието на семейството.

„Любовта ѝ към семейството и приятелите беше безгранична. Неочакваната ѝ смърт дойде като пълен шок. Толкова се гордеем с всичко, което постигна през живота си, и не можем да си представим света без нейната заразителна усмивка и смях.“

Author Dame Jilly Cooper dies aged 88 https://t.co/UMRpYIIrpP — North Wales Pioneer (@NWPioneer) October 6, 2025

Нейният литературен агент Фелисити Блънт също отдаде трогателна почит:

„Най-голямата привилегия в кариерата ми беше да работя с жена, която оформи културата, писането и обществения разговор още от първата си публикация преди повече от петдесет години. Джили несъмнено ще бъде запомнена най-вече с оглавилата класациите поредица „Хрониките на Рътшир“ и с нейния хаос, чар и незабравимия герой — ездача Рупърт Кембъл-Блек.“

„Не бихте очаквали книги, определяни като еротични романи, да устоят толкова категорично на времето, но Джили пишеше с изключителна проницателност и остроумие за всичко — за класата, секса, брака, съперничеството, скръбта и плодовитостта.“

Блънт добавя още:

„Сюжетите ѝ бяха едновременно смели и сложни, пропити с остри наблюдения и неподражаем хумор. Често черпеше вдъхновение от собствения си живот и имаше нещо аустеновско в начина, по който анализираше обществото — с всичките му предразсъдъци и норми. Но ако се опитвахте да ѝ направите комплимент за това, тя веднага го отхвърляше.“