Влак дерайлира в тунел в Тайван, десетки жертви и ранени

Н ай-малко 36 души са загинали, а над 72-ма са ранени, след като влак дерайлира в тунел в Източен Тайван, съобщи правителството, цитирано от "Ройтерс".

Предполага се, че влакът, който е пътувал за Тайдун, е дерайлирал, след като се е блъснал в камион и част от вагоните са се ударили в стената на тунела, посочи в изявление тайванската пожарна служба.

Катастрофата е станала в тунел северно от град Хуалян. Около 60 души, пострадали при дерайлирането, са откарани в болница.

На кадри от мястото на катастрофата се вижда, че някои вагони са се разпаднали на части от удара, а други са смачкани, което затруднява опитите на спасителите да стигнат до пътници в тях.

Влакът е превозвал общо около 350 пътници, заяви пожарната.

BREAKING: At least 36 people have been killed and dozens more injured after a train derailed in Taiwan on Friday. https://t.co/sfW9NU5Nzv