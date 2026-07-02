Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

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Т ова е самолет, достоен за шоумен.

Президентът Тръмп дебютира с новия си Air Force One в сряда, демонстриращ по-просторни седалки, златни детайли и повече високотехнологични удобства в сравнение с 20-годишния Боинг 747, който замени.

(Във видеото: На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем)

Екип на The Post беше на борда за встъпителния полет на най-новия член от флотилията на ВВС, пътувайки с президента от Белия дом до откриването на Президентската библиотека „Теодор Рузвелт“ в Северна Дакота.

Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар

Боингът 747-8 на стойност 400 милиона долара, наричан „дворецът в небето“, е подарък от Катар и е модернизиран, за да отговори на стандартите – и вкусовете – на Тръмп.

🇺🇸 | El presidente Trump abordó el nuevo Air Force One por primera vez. pic.twitter.com/4MGT9BMvqg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 1, 2026

Вътре в самолета има повече място за краката пред седалките, които вече се накланят и имат вградена функция за масаж.

Индивидуалните телевизори към всяко място позволяват да избирате между кабелни новинарски канали и най-новите предложения в Apple TV. Това са промени в сравнение със стария самолет, който имаше телевизори само в предната част на кабината, а седалките не се разпъваха до легнало положение и нямаха индивидуални зарядни устройства за електроника.

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Източник: БТА/AP

Самите седалки са по-големи, а на предпазните колани е изобразен президентският печат. Дори служителите на ВВС бяха с по-големи отличителни знаци – те носеха големи кръгли значки с президентския печат и бадж с името си.

Inside the new Air Force One: Trump's Qatari jet features massage chairs, Apple TV, and gold fixtures https://t.co/o7CF3vM3pD pic.twitter.com/ejPysz42rm — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Освен това самолетът е физически по-голям – с 20 фута (около 6 метра) по-дълъг от предишния 747 и с 30 фута (около 9 метра) по-голям размах на крилата. Плюс това той се отличава с цветова схема в синьо, червено, златно и бяло, лично избрана от президента.

Тръмп, видимо развълнуван от самолета, който сам е избрал, каза пред репортери преди излитането, че това е „най-великият пътнически самолет, създаван някога“.

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„Можеш да го държиш по-скромен или можеш да го покажеш. И мисля, че страната трябва много да се гордее с него. Прекрасен е“, каза Тръмп.

President Donald Trump on his first flight aboard a new Air Force One, a luxury aircraft reportedly gifted by the Qatari government.



Speaking to reporters before departing for North Dakota for an America 250 event, Trump expressed enthusiasm about the journey, saying he was… pic.twitter.com/VuPdulPSnI — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) July 1, 2026

Той беше очарован от встъпителния полет, като взе със себе си синовете си Ерик и Дон Джуниър, както и новата си снаха Бетина.

„Ще бъде много забавно“, каза той и добави: „За да бъда честен с вас, вълнувам се за първия полет“.

Но въпреки цялото си вълнение, той прекара тричасовия полет в работа в новия си офис, сподели пред The Post прессекретарят Каролин Лийвит, като добави, че той е провеждал разговори през по-голямата част от времето и е прекарал последните 20 минути в преглед на речта, която трябваше да изнесе по-късно през деня.

Източник: БТА/AP

На репортерите, пътуващи с президента, беше позволено да снимат само табелката с името си на седалката и сервираната храна – закуска от сандвич с шунка и кашкавал, поднесена в порцеланов съд, с гарнитура от салата с драконов плод.

Служителите на Белия дом обаче публикуваха снимки от техния сектор в самолета, показвайки голямата му нова конферентна зала и меката мебел. Снимки на паметници украсяват стените.

Интериорът на новия самолет – подарък от правителството на Катар – е в меки нюанси на кафяво, бежово и кремаво, от жълтеникаво-кафявите стени до бежовия килим. В унисон с вкуса на президента, има златни осветителни тела.

What a privilege to be aboard the inaugural flight on the brand new Air Force One! A truly unforgettable day. ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/0vGswnULwK — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) July 2, 2026

Завеса отделяше зоната за пресата от останалата част на самолета, така че персоналът и „Сикрет Сървис“ да не бъдат подлагани на погледите на медиите по време на полета.

Източник: БТА/AP

По време на този първи полет личаха знаци за неговата новост – слушалките никога не бяха използвани и все още бяха непокътнати в кутиите си. Одеялата бяха опаковани в пластмасово фолио. Пътуващите бяха нежно подсещани да пазят новия самолет чист и подреден.

Президентските M&M's – в характерната си кутия с подписа на Тръмп – останаха същите. Пътуващите обаче получиха и кутия шоколадови бонбони. Бялата кутия беше с президентския печат и червена панделка.

Тръмп се сблъска с известни критики за приемането на самолета като подарък, но той ги отхвърли, казвайки пред репортери в сряда, че самолетът идва от „държава, която се отнася много добре с нас“.

Имаше и въпроси относно нивото му на сигурност, предвид чуждестранния му произход.

Висш служител на администрацията обаче заяви пред The Post, че самолетът е бил обстойно проверен с контраразузнавателни мерки и е преминал през инспекция за безопасност.

Източник: БТА/AP

„Уверени сме, че летателният апарат е безопасен, сигурен и оборудван с най-модерните технологии, необходими за изпълнение на изискванията на президентската мисия“, каза служителят.

Президентът планира да използва пълноценно новия си самолет. Той ще бъде отново на борда в петък, за да пътува до Южна Дакота за шоу с фойерверки на планината Ръшмор. В събота, на 4 юли, самолетът ще прелети над Белия дом и Капитолия, за да отбележи Деня на независимостта.

Новият Air Force One ще бъде използван при следващото чуждестранно пътуване на Тръмп, когато той ще лети до Турция следващата седмица за срещата на върха на НАТО. Тръмп отбеляза, че ще го вземе и когато замине за Китай през ноември за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.