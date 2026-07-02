Свят

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Президентът Тръмп дебютира с новия Air Force One — Боинг 747-8 за $400 млн., подарък от Катар. Нареченият „дворец в небето“ самолет е оборудван със златни елементи и масажни седалки. Администрацията увери, че въпреки чуждия си произход, машина е напълно сигурна

2 юли 2026, 11:30
Отказан самолетен полет роди звездата на САЩ: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Отказан самолетен полет роди звездата на САЩ: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела
Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако
Ормузкият проток остава военна зона до 9 юли, САЩ и Иран водят непреки преговори в Доха

Ормузкият проток остава военна зона до 9 юли, САЩ и Иран водят непреки преговори в Доха
Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години

Кралицата на сърцата: Поглед към живота на принцеса Даяна, която днес щеше да навърши 65 години
Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако
„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела
След 6 дни в ада: Извадиха живо 3-годишно дете от руините във Венецуела

След 6 дни в ада: Извадиха живо 3-годишно дете от руините във Венецуела

Т ова е самолет, достоен за шоумен.

Президентът Тръмп дебютира с новия си Air Force One в сряда, демонстриращ по-просторни седалки, златни детайли и повече високотехнологични удобства в сравнение с 20-годишния Боинг 747, който замени.

(Във видеото: На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем)

Екип на The Post беше на борда за встъпителния полет на най-новия член от флотилията на ВВС, пътувайки с президента от Белия дом до откриването на Президентската библиотека „Теодор Рузвелт“ в Северна Дакота.

Тръмп официално представи самолета, който му подариха от Катар

Боингът 747-8 на стойност 400 милиона долара, наричан „дворецът в небето“, е подарък от Катар и е модернизиран, за да отговори на стандартите – и вкусовете – на Тръмп.

Вътре в самолета има повече място за краката пред седалките, които вече се накланят и имат вградена функция за масаж.

Индивидуалните телевизори към всяко място позволяват да избирате между кабелни новинарски канали и най-новите предложения в Apple TV. Това са промени в сравнение със стария самолет, който имаше телевизори само в предната част на кабината, а седалките не се разпъваха до легнало положение и нямаха индивидуални зарядни устройства за електроника.

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Източник: БТА/AP

Самите седалки са по-големи, а на предпазните колани е изобразен президентският печат. Дори служителите на ВВС бяха с по-големи отличителни знаци – те носеха големи кръгли значки с президентския печат и бадж с името си.

Освен това самолетът е физически по-голям – с 20 фута (около 6 метра) по-дълъг от предишния 747 и с 30 фута (около 9 метра) по-голям размах на крилата. Плюс това той се отличава с цветова схема в синьо, червено, златно и бяло, лично избрана от президента.

Доналд Тръмп пристигна в Близкия изток със стария си самолет и ескорт от изтребители
29 снимки
тръмп в рияд
Тръмп Близък изток саудитска арабия
Тръмп Близък изток саудитска арабия
тръмп в рияд

Тръмп, видимо развълнуван от самолета, който сам е избрал, каза пред репортери преди излитането, че това е „най-великият пътнически самолет, създаван някога“.

База за дронове и военна болница? Тръмп разкри подробности за балната зала в Белия дом, наподобяваща бункер (СНИМКИ)

„Можеш да го държиш по-скромен или можеш да го покажеш. И мисля, че страната трябва много да се гордее с него. Прекрасен е“, каза Тръмп.

Той беше очарован от встъпителния полет, като взе със себе си синовете си Ерик и Дон Джуниър, както и новата си снаха Бетина.

„Ще бъде много забавно“, каза той и добави: „За да бъда честен с вас, вълнувам се за първия полет“.

Но въпреки цялото си вълнение, той прекара тричасовия полет в работа в новия си офис, сподели пред The Post прессекретарят Каролин Лийвит, като добави, че той е провеждал разговори през по-голямата част от времето и е прекарал последните 20 минути в преглед на речта, която трябваше да изнесе по-късно през деня.

Източник: БТА/AP

На репортерите, пътуващи с президента, беше позволено да снимат само табелката с името си на седалката и сервираната храна – закуска от сандвич с шунка и кашкавал, поднесена в порцеланов съд, с гарнитура от салата с драконов плод.

Служителите на Белия дом обаче публикуваха снимки от техния сектор в самолета, показвайки голямата му нова конферентна зала и меката мебел. Снимки на паметници украсяват стените.

Интериорът на новия самолет – подарък от правителството на Катар – е в меки нюанси на кафяво, бежово и кремаво, от жълтеникаво-кафявите стени до бежовия килим. В унисон с вкуса на президента, има златни осветителни тела.

Завеса отделяше зоната за пресата от останалата част на самолета, така че персоналът и „Сикрет Сървис“ да не бъдат подлагани на погледите на медиите по време на полета.

Източник: БТА/AP

По време на този първи полет личаха знаци за неговата новост – слушалките никога не бяха използвани и все още бяха непокътнати в кутиите си. Одеялата бяха опаковани в пластмасово фолио. Пътуващите бяха нежно подсещани да пазят новия самолет чист и подреден.

Президентските M&M's – в характерната си кутия с подписа на Тръмп – останаха същите. Пътуващите обаче получиха и кутия шоколадови бонбони. Бялата кутия беше с президентския печат и червена панделка.

Тръмп се сблъска с известни критики за приемането на самолета като подарък, но той ги отхвърли, казвайки пред репортери в сряда, че самолетът идва от „държава, която се отнася много добре с нас“.

Имаше и въпроси относно нивото му на сигурност, предвид чуждестранния му произход.

Висш служител на администрацията обаче заяви пред The Post, че самолетът е бил обстойно проверен с контраразузнавателни мерки и е преминал през инспекция за безопасност.

Източник: БТА/AP

„Уверени сме, че летателният апарат е безопасен, сигурен и оборудван с най-модерните технологии, необходими за изпълнение на изискванията на президентската мисия“, каза служителят.

Президентът планира да използва пълноценно новия си самолет. Той ще бъде отново на борда в петък, за да пътува до Южна Дакота за шоу с фойерверки на планината Ръшмор. В събота, на 4 юли, самолетът ще прелети над Белия дом и Капитолия, за да отбележи Деня на независимостта.

Новият Air Force One ще бъде използван при следващото чуждестранно пътуване на Тръмп, когато той ще лети до Турция следващата седмица за срещата на върха на НАТО. Тръмп отбеляза, че ще го вземе и когато замине за Китай през ноември за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Тръмп представи новия Air Force One — летящ дворец за $400 милиона
31 снимки
еър форс катар тръмп
еър форс катар тръмп
еър форс катар тръмп
еър форс катар тръмп
Доналд Тръмп Air Force One Президентски самолет Боинг 747-8 Луксозен самолет
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

carmarket.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 5 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 21 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 18 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова надежда: Учени откриха как да победят най-смъртоносния рак на мозъка

Нова надежда: Учени откриха как да победят най-смъртоносния рак на мозъка

Свят Преди 5 минути

Терапията работи, като обучава собствената имунна система на тялото да разпознава и атакува смъртоносните клетки, и вече е показала драматични резултати при пациенти с рак

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Свят Преди 7 минути

Мохамад Галибаф призова за масово участие и политическа реакция след смъртта на върховния лидер

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Свят Преди 34 минути

Бомбата в раница била по-скоро опит за сплашване, отколкото за ликвидиране на милиардера, санкциониран от Зеленски

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Парите ни Преди 45 минути

Цените у нас се понижават за месец, но годишното поскъпване остава

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

Любопитно Преди 47 минути

Празничното издание ще бъде излъчено тази неделя по DIEMA

<p>Калин Стоянов с обвинения за изтичане на класифицирана информация в НС</p>

Калин Стоянов с обвинения към Ивайло Мирчев - твърди, че разпространява класифицирана информация и има теч от службите

България Преди 50 минути

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички"

<p>&bdquo;Кърваво&ldquo; небе уплаши Венецуела, учените разкриха истината</p>

Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо

Свят Преди 59 минути

Дни след смъртоносните трусове във Венецуела, небето над столицата Каракас пламна в зловещ кървавочервен цвят. Видеоблогове взривиха социалните мрежи със спекулации за апокалиптично знамение, но метеоролозите разкриха истинската оптична причина

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 1 час

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 1 час

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Свят Преди 1 час

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Любопитно Преди 1 час

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Технологии Преди 1 час

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

<p>Дишаме ли опасен въздух след огнения ад в завод за отпадъци край София?</p>

След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?

България Преди 1 час

Властите уверяват, че ситуацията е овладяна и се следи постоянно

<p>Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)</p>

Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Нещата никога няма да са същите, а Zeekr е и доста различен. Дизайнът е заченат в Гьотеборг, а развойният процес изпипан в Швеция, Германия и Великобритания. Динамиката е като на Porsche

Владимир Путин

Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин

Свят Преди 1 час

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО)

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Свят Преди 2 часа

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Edna.bg

Карлос Насар с тайно парти изненада за любимата си, подари й светлинно шоу

Edna.bg

Българин влезе в щаба на Новак Джокович

Gong.bg

Карлос Насар с изненада за приятелката си на Белмекен

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Nova.bg