Том Холанд влезе в болница след инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен"

Холанд е бил хоспитализиран и лекуван за леко сътресение на мозъка, като никой друг на снимачната площадка не е пострадал

23 септември 2025, 14:38
Том Холанд влезе в болница след инцидент на снимачната площадка на "Спайдърмен"
Източник: Getty Images

П итър Паркър не е непобедим.

Според съобщенията, Том Холанд е получил сътресение на мозъка на снимачната площадка на „Спайдърмен: Чисто нов ден“, което е наложило Marvel Studios и Sony Pictures временно да спрат снимките.

Според „Дейли Мейл“, 29-годишният актьор си е „счупил главата“, след като е паднал в студиото „Лийвсдън“ в Уотфорд, Англия, в петък. Инцидентът е станал по време на объркан каскадьорски трик. Холанд е бил хоспитализиран и лекуван за леко сътресение на мозъка, като никой друг на снимачната площадка не е пострадал, потвърди „Холивуд Рипортър“. Изданието съобщи също, че Холанд „си взема почивка от снимките за няколко дни“.

Според съобщенията, Sony ще проведе среща, за да обсъди плановете за продължаване на снимките.

В деня след инцидента, Холанд направи рядка публична поява заедно с годеницата и колежка Зендая в аукционната къща Christie's в Лондон. Британският актьор беше домакин на викторина Posh Pub с Brothers Trust – благотворителната организация, която ръководи заедно с тримата си братя.

Двойката, която се сгоди в края на миналата година, позира за снимка на събитието в събота, която беше споделена от гостенката Лора Хоуп Уитакър, съосновател на Java Joy.

Холанд носеше черен костюм с бяла риза с копчета и черна папионка, докато 29-годишната Зендая впечатли с елегантна черна рокля. Снимките на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ започнаха в Глазгоу, Шотландия, на 1 август, като това е четвъртата самостоятелна изява на Холанд като супергероя, хвърлящ паяжини.

Малко преди началото на снимките Холанд загатна за новия си костюм за филма в Instagram и разкри датата на излизане на супергеройския филм.

„Готови ли сте?“, написа той. „31.07.2026 г.“

Режисиран от Дестин Даниел Кретън, „Спайдърмен: Чисто нов ден“ ще се развива след събитията от „Спайдърмен: Няма път към дома“ (2021) и преди тези от „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“.

Очаква се Зендая да се завърне в ролята на Мишел „MJ“ Джоунс, любимата на Спайдърмен. Други звезди, които ще се появят във филма, са Джейкъб Баталон като най-добрия приятел на Питър и MJ, Нед Лийдс, Марк Ръфало като Хълк, Джон Бернтал като Наказателя и Майкъл Мандо като Скорпиона.

Междувременно звездата от „Stranger Things“ Сади Синк и актрисата от „The Bear“ Лиза Колон-Заяс също са потвърдени в актьорския състав. Кевин Файги, президентът на Marvel Studios, намекна за четвъртия филм за „Спайдърмен“ пред Collider през юли.

„Мисля, че в края на „Няма път към дома“ има обещание, че колкото и тъжно да е, че Питър е забравен от всички в живота си, за първи път виждаме в историите на Том Холанд за „Спайдърмен“ да бъде истински Спайдърмен“, сподели 52-годишният Файги. „Той, който е сам, отдаден на спасяването на града и се справя с – поради липса на по-добри думи – уличната престъпност, а не със събития, които могат да доведат до края на света“, добави Файги.

Очаква се „Спайдърмен: Чисто нов ден“ да излезе по кината на 31 юли 2026 г.

Източник: nypost.com    
Том Холанд Спайдърмен Сътресение на мозъка Зендая болница
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
