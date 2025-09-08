Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Е дин от четирите терминала на летище Хийтроу в британската столица Лондон бе затворен днес заради "инцидент", предаде "Ройтерс", позовавайки се на летищната управа.
Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая.
Пожарникари и полиция са на летището, предава Би Би Си.
"Пожарникарите са реагирали на евентуален инцидент с опасни материали на летище Хийтроу. Специализирани екипи са разположени, за да извършат оценка на мястото на инцидента, а част от летището е евакуирана като предпазна мярка, докато пожарникарите реагират", поясниха от пожарната в Лондон.
"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", съобщиха от летището в X.
