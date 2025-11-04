Свят

Великобритания забранява протестите пред домовете на политици

Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката

4 ноември 2025, 15:52
Великобритания забранява протестите пред домовете на политици
Източник: iStock

В еликобритания ще въведе нов закон, забраняващ протестите пред домовете на официални представители, съдии и общински съветници, предаде Ройтерс. Мярката е част от усилията за борба с тормоза и заплахите в политиката, отбелязва агенцията.

Съгласно новия закон полицията ще има правомощия да спира демонстрации, организирани с цел въздействие върху длъжностни лица – както по отношение на изпълнението на служебните им задължения, така и на личния им живот, съобщи правителството.

Осъдените за такива действия могат да получат присъда до шест месеца затвор.

"Нивата на тормоз, на които са подложени хората, участващи в британската политика, са наистина шокиращи – това е заплаха за нашата демокрация", заяви държавният министър по въпросите на сигурността Дан Джарвис. "Хората трябва да могат да участват в политическия живот, без да се страхуват за собствената си безопасност или за безопасността на семействата си", добави той. 

Според парламентарно проучване 96% от британските депутати са били жертва на тормоз, а според независим орган, който наблюдава изборите във Великобритания, повече от половината кандидати на последните парламентарни избори са били заплашвани. 

Преди да спечели изборите миналата година, премиерът Киър Стармър също претърпя подобен случай, след като пропалестински активисти оставиха детски обувки и плакат пред дома му в Лондон, призовавайки го да подкрепи налагането на оръжейно ембарго на Израел.

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

През 2023 г. при управлението на тогавашния министър-председател Риши Сунак бяха организирани митинги на екоактивисти пред премиерските резиденции в Лондон и Северен Йоркшир.

Правителството каза, че законопроектът предвижда още въвеждането на нови наказания за протестни тактики като катерене по военни паметници, използване на факли и пиротехника и носене на маски, които да закриват лицето. 

Министри казват, че мерките имат за цел да защитят демократичните институции и да гарантират безопасността, а според критици това може да ограничи правото на протест. 

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Великобритания Закон за протестите Забрана на протести Тормоз над политици Полицейски правомощия Демокрация Право на протест Официални представители Наказания Обществен ред
