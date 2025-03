Съветват гражданите на ЕС да складират запаси за 72 часа

Е вропейската комисия съветва граждани в ЕС да складират достатъчно храна, вода и продукти от първа необходимост за 72 часа, като част от нова европейска стратегия, целяща да увеличи готовността за катастрофални наводнения, пожари, пандемии и военни атаки, предаде The Guardian.

В рамките на представянето на първата си стратегия за готовност, ЕК заяви, че желае да насърчи гражданите да предприемат “проактивни мерки за подготовка за кризи, като разработване на планове за извънредни ситуации на домакинствата и натрупване на основни продукти”.

Стратегията частично се вдъхновява от инициативи в Германия и скандинавските страни, които разпространиха публични информационни брошури и създадоха приложения, съветващи гражданите как да действат в случай на военна атака или друга национална криза.

“Казваме на държавите-членки: 72 часа самодостатъчност е това, което препоръчваме,” заяви пред репортери Хаджа Лахбиб, европейски комисар по готовността и управлението на кризи. Запитана какво трябва да складират гражданите, тя се позова на видео в социалните си медии, в което представя чанта за спешни случаи.

