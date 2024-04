„Веган“ тирамису уби 20-годишна италианка

П роизводителите на убийствено "веганско" тирамису, за което се твърди, че е предизвикало смъртоносна алергична реакция у 20-годишна жена, ще бъдат изправени пред съда за непредумишлено убийство в Италия.

Ана Белисарио била алергична към млечни продукти и починала, след като изяла четири лъжици от кремообразния десерт, който съдържал следи от сирене маскарпоне.

Сега заместник-прокурорът на Милано Тициана Сицилиано и прокурорът Лука Галио поискаха обвинението срещу шефовете на GLG SRL, семейната фирма, която произвежда десерта.

