Ватиканът публикува снимки и видео на папа Франциск в отворен ковчег

В атиканът публикува снимка и видео на папа Франциск в отворения му ковчег, облечен в червена роба, с папската митра на главата и броеница в ръка.

Снимките са направени в параклиса на Каса Санта Марта - резиденцията на Франциск във Ватикана, където той почина на 21 април на 88-годишна възраст.

Pope Francis's body lies in state at the chapel of Santa Martha at Vatican City.



Following the pope's request, the pope's body is placed inside a wooden casket instead of a bier, which was used for the funeral of the previous popes.



It was also Pope Francis's wish to be… pic.twitter.com/9A3b1qbOLE