1 година затвор за кражба на 2 чифта маратонки за рецидивист

Той призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата

17 ноември 2025, 10:34
1 година затвор за кражба на 2 чифта маратонки за рецидивист
Източник: iStock

Р ецидивист ще лежи 1 г. в затвора при първоначален строг режим за кражба на два чифта маратонки. В. А. призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Благоевград, предаде "24 часа".

Пет месеца затвор за опит за кражба на 7 шоколада

На 22 май 2024 г. около 03.58 часа, мъжът откраднал от етажерка пред входната врата на апартамент в Благоевград на ул. „Иван Михайлов" два чифта маратонки на обща стойност 590 лв. Арестуван е на 30 септември тази година. Преди това В. А. има две присъди за кражби от РС - Перник и РС - Елин Пелин. Лежал е в затвора през 2023 и 2020 г. Крадецът е осъден да плати и 169 лева разноски по досъдебното производство.

Източник: "24 часа"    
Кражба Рецидивист Затвор Присъда Благоевград Маратонки Районен съд Споразумение с прокуратурата Строг режим Съдебен процес
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

