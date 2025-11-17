1 година затвор за кражба на 2 чифта маратонки за рецидивист

Р ецидивист ще лежи 1 г. в затвора при първоначален строг режим за кражба на два чифта маратонки. В. А. призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата, одобрено от Районния съд в Благоевград, предаде "24 часа" .

На 22 май 2024 г. около 03.58 часа, мъжът откраднал от етажерка пред входната врата на апартамент в Благоевград на ул. „Иван Михайлов" два чифта маратонки на обща стойност 590 лв. Арестуван е на 30 септември тази година. Преди това В. А. има две присъди за кражби от РС - Перник и РС - Елин Пелин. Лежал е в затвора през 2023 и 2020 г. Крадецът е осъден да плати и 169 лева разноски по досъдебното производство.