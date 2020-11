В САЩ избраха за първи път транссексуални сенатори

Д емократичните кандидати в американските щати Делауеър и Върмонт влязоха в историята във вторник, когато станаха първите открито транссексуални сенатори.

30-годишната Сара Макбрайд стана първият транссексуален сенатор от Делауеър, като взе 86% от гласовете в окръга си.

"Направихме го. Спечелихме общите избори. Благодаря, благодаря, благодаря", написа тя в Туитър.

Във Върмонт, 26-годишната Тейлър Смол стана първият трансексуален представител на щата в Сената, като съответно получи 43% и 41% от гласовете в двата си окръга.

Победите им идват само няколко години, след като демократът Даника Роем стана първият открито трансексуален конгресмен в САЩ, след като беше избрана във Вирджиния през 2017 г.

