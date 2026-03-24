Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

24 март 2026, 09:42
Източник: istockphoto/AI

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис в понеделник обяви пакет от мерки на стойност 300 милиона евро (344,7 милиона долара), насочен към подпомагане на домакинствата, бизнеса и земеделските производители да се справят с нарастващите разходи за енергия, свързани с продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток, пише Xinhua.

Мерките, които ще бъдат въведени през април и май, са насочени основно към намаляване на цените на горивата и облекчаване на натиска върху ключови сектори на икономиката. Съгласно плана правителството ще субсидира дизеловото гориво на ниво дистрибуция с 0,16 евро (0,19 долара) на литър.

По данни на Министерството на развитието средната цена на бензина вече надхвърля 2 евро (2,3 долара) за литър, като цените на дизела също се доближават до това равнище. И двата вида горива са поскъпнали с над 20 процента след конфликта с Иран.

В подкрепа на домакинствата правителството ще въведе и дигитална карта за гориво, която ще може да се използва при покупки на бензиностанции, както и за обществен транспорт и таксиметрови услуги.

Земеделските производители също ще получат целева помощ, като държавата ще поеме 15 процента от разходите за торове, за да компенсира поскъпването на селскостопанските суровини.

В транспортния сектор фериботните оператори ще получат финансова подкрепа с цел да се смекчи ефектът от поскъпването, като помощта ще бъде обвързана със задължителни отстъпки в цените на билетите.

Мицотакис подчерта, че мерките ще бъдат приложени в рамките на фискалните възможности на страната и ще бъдат финансирани не само от публични средства, но и чрез принос от сектори, които реализират по-висока печалба.

Източник: Xinhua    
