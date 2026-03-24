Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис в понеделник обяви пакет от мерки на стойност 300 милиона евро (344,7 милиона долара), насочен към подпомагане на домакинствата, бизнеса и земеделските производители да се справят с нарастващите разходи за енергия, свързани с продължаващото геополитическо напрежение в Близкия изток, пише Xinhua .

Мерките, които ще бъдат въведени през април и май, са насочени основно към намаляване на цените на горивата и облекчаване на натиска върху ключови сектори на икономиката. Съгласно плана правителството ще субсидира дизеловото гориво на ниво дистрибуция с 0,16 евро (0,19 долара) на литър.

По данни на Министерството на развитието средната цена на бензина вече надхвърля 2 евро (2,3 долара) за литър, като цените на дизела също се доближават до това равнище. И двата вида горива са поскъпнали с над 20 процента след конфликта с Иран.

В подкрепа на домакинствата правителството ще въведе и дигитална карта за гориво, която ще може да се използва при покупки на бензиностанции, както и за обществен транспорт и таксиметрови услуги.

Земеделските производители също ще получат целева помощ, като държавата ще поеме 15 процента от разходите за торове, за да компенсира поскъпването на селскостопанските суровини.

Гърция отпуска субсидии за сметките за ток през август

В транспортния сектор фериботните оператори ще получат финансова подкрепа с цел да се смекчи ефектът от поскъпването, като помощта ще бъде обвързана със задължителни отстъпки в цените на билетите.

Мицотакис подчерта, че мерките ще бъдат приложени в рамките на фискалните възможности на страната и ще бъдат финансирани не само от публични средства, но и чрез принос от сектори, които реализират по-висока печалба.