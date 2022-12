В Германия очакват още арести след осуетения преврат

Г ерманските власти очакват в идните дни още арести и акции във връзка с "Граждани на райха" - крайнодясната група, която според прокуратурата е подготвяла насилствено събаряне на държавния ред в Германия, предаде Ройтерс.

"Моят опит показва, че обикновено има втора вълна арести", заяви вътрешният министър на провинция Тюрингия Георг Майер.

Germany seized 25 members and supporters of a far-right group on Wednesday that the prosecutor's office claimed was planning a violent coup against the government to install a prince who had sought help from Russia as the new leader of the country.https://t.co/LpMGwDIqTs pic.twitter.com/Tdai5UHnSn