Kрайнодесният екстремизъм ли е най-голямата заплаха за Германия в момента?

О суетеният заговор в Германия изтъква проблемa с крайната десница, пише в. "Файненшъл таймс".

След Първата световна война крайнодесните опити за преврати не са чужди на младата германска демокрация. Ваймарската република е разтърсена от Каповския пуч през 1920 г., а през 1923 г. – от Бирения бунт на Адолф Хитлер. Но всичко това беше част от далечното минало, докато вчера правителствените служби в Германия не разкриха, че са осуетили, както изглежда, най-голямата конспирация на радикалната десница в 73-годишната история на федералната република, коментира изданието.

Със сигурност много от заговорниците явно са били аматьори, ексцентрици и носталгици, а не опитни професионални революционери. След евентуалния преврат те планирали да поставят за държавен глава принц Хайнрих Тринайсети Ройс – 71-годишен потомък на аристократичен род. За успокоение на повечето германци и чуждестранните съюзници на Берлин заплахата не е била толкова сериозна, колкото броженията от 1920-те години, пише вестникът.

Според следователите участниците в заговора може би са възнамерявали да предприемат въоръжено нападение срещу парламента в Берлин, но всички подобни планове са били унищожени в зародиш, много преди Германия да се изправи пред атака срещу законодателния й орган, подобна на щурмуването на Капитолия в САЩ през януари 2021 г.

Осуетеният опит за преврат не представлява заплаха за демокрацията, но би било опасно да се изпадне в самоуспокоение и не не се проявява бдителност по отношение на евентуални бъдещи заговори. Разкриването на опита за преврат все пак подсилва позицията, изразена през 2020 г. от тогавашния германски вътрешен министър Хорст Зеехофер, че крайнодесният екстремизъм е най-голямата заплаха за Германия в момента, отбелязва изданието.

Съществуват подозрения, че арестуваният за заговора принц Хайнрих има бизнес връзки с Великобритания, пише в. "Дейли телеграф".

