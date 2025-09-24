Свят

Гърция спира нови Airbnb имоти в още пет района заради жилищната криза

Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години

24 септември 2025, 10:48
Източник: iStock

П равителството в Гърция предприема стъпки за спиране на нови разрешителни за краткосрочни наеми тип Airbnb до още пет района, след като взе решение за удължаване на мярката в централната част на Атина до 2026 г, съобщи NOVA.

Очаква се мярката да бъде приложена в Солун, Санторини, Ханя, Парос и Халкидики - райони, където туристическото търсене е увеличило рязко краткосрочните наеми, създавайки сериозна жилищна криза.

Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години.

В Солун картината все повече напомня на Атина, като обявите за Airbnb постоянно се увеличават, а обявите за дългосочни имоти изчезват. В Ханя, на остров Крит, местните власти призовават за незабавни ограничителни мерки, докато в Санторини, Парос и Халкидики прекомерното търсене на краткосрочни наеми причини сериозна криза в жилищното настаняване, като постоянните жители все по-трудно намират жилища.

Няколко дни преди въвеждането на новата, по-строга рамка за управление на имоти за краткосрочен наем, AADE издаде актуализирано ръководство с въпроси и отговори за собственици и управители. Наред с други неща, се уточнява, че от 1 януари 2024 г. наем до 59 дни, без предоставяне на други услуги, се счита за краткосрочен, независимо дали е извършен чрез платформа, или не. Наемите от 60 или повече дни се характеризират като дългосрочни със задължение за подаване на декларация за наем. Ако се предоставят допълнителни услуги освен наличие на спално бельо, имотът се счита за туристическо настаняване и се изисква започване на стопанска дейност.

В Атина имотите могат да бъдат пререгистрирани в регистъра, при условие че са регистрирани до 31 декември 2024 г., със специални разпоредби за нови договори, смяна на управител или прехвърляне. Новите собственици/управители трябва да пререгистрират имота в регистъра, за да получат нов регистрационен номер на имота (PRN).

Физическо лице с до два имота получава доход от недвижими имоти и не се облага с ДДС, докато от три и повече имота подлежат на 13% ДДС върху всички договори за наем.

Прекратяването на договорите за наем задължително се заявява с декларация за изменение в регистъра, независимо дали е предвидено плащане. Чуждестранните собственици трябва да получат гръцки ДДС номер, за да изпълнят данъчните си задължения.

Новият режим, който влиза в сила от 1 октомври, предвижда всеки имот задължително да има застраховка „Гражданска отговорност“, клетвена декларация от електротехник за редовна електросистема, детектори за дим, релета за течове и пожарогасители, табели за евакуация и аптечка. Освен това са необходими сертификат за борба с вредителите и дезинсекция, ръководство с телефонни номера за спешни случаи, както и пълни спецификации за осветление, вентилация и климатизация.

Проверки на място ще се извършват от екипи на Данъчна полиция и Министерството на туризма с десетдневно предизвестие. Глобите, започват от 5000 евро за първо нарушение, 10 000 евро за второ в рамките на една година, 20 000 евро за трето.

