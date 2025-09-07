Свят

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

„Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта Мицотакис

7 септември 2025, 16:00
Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите
Източник: Getty Images

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че от следващата година за семейства с ниски доходи и четири деца ще бъде въведена нулева данъчна ставка, както и увеличение на пенсиите, съобщи Локално.

Гърция: Заплати и пенсии намаляха, хората не усещат подема

По думите му силният икономически растеж, по-големият от очакваното бюджетен излишък и по-добрата събираемост на данъците позволяват финансирането на този пакет. „Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта премиерът.

Реформата предвижда намаляване на данъчната ставка с 2% за всички категории, както и премахване на имотните данъци в райони далеч от големите центрове, за да бъдат насърчени младите хора да се заселват в селските райони. Общата стойност на мерките възлиза на 1,6 милиарда евро.

След дълговата криза от 2009 до 2018 г. гръцката икономика, водена основно от туризма, се възстанови и вече се доближава до предкризисните си нива, съобщава Ройтерс. Въпреки това страната остава най-задлъжнялата в Европа, а разполагаемият доход продължава да изостава от средното за ЕС, тъй като нарастващите цени на енергията, храните и жилищата подкопават покупателната способност, въпреки натрупаното увеличение на минималната заплата с 35%. 

Източник: БГНЕС    
Кириакос Мицотакис Гърция Данъчни облекчения Пенсии Икономически мерки Семейства с ниски доходи Дългова криза
Последвайте ни
Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 2 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Язовирите&nbsp; &quot;Копринка&quot; и &quot;Жребчево&quot; пресъхват</p>

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично

България Преди 1 час

Гледките около водоемите мнозина определят като лунен пейзаж

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

България Преди 1 час

Институциите отказват да поемат отговорност, защото животните не са кучета или котки

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Свят Преди 3 часа

Кои са възможните кандидати за поста му

<p>Феноменът &bdquo;Игри на волята&ldquo; се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)</p>

Феноменът „Игри на волята“ се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Ралица Паскалева е категорична, че участниците в сезон 7 са наистина запомнящи се

<p>Пореден протест заради водната криза в Плевен</p>

Пореден протест заради водната криза в Плевен

България Преди 4 часа

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен

Карло Акутис

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

Свят Преди 4 часа

Ватиканът призна Карло Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 5 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

"Кървава луна"

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

България Преди 5 часа

Тази вечер погледнете към небето и вижте Луната

<p>Суетният миньор Теодор-Чикагото влиза в &bdquo;Игри на волята&ldquo; 7</p>

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Любопитно Преди 6 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p>Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу</p>

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

България Преди 6 часа

„Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“, казва психологът Росен Йорданов

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Азис: Майка ми се срамуваше от мен

Любопитно Преди 7 часа

Мариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" с едно от най-големите имена в популярната музика у нас

<p>Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф</p>

Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

България Преди 7 часа

Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста

Принцесата на Уелс Катерин отново е в отбора на брюнетките

Принцеса Кейт отново е в отбора на брюнетките

Любопитно Преди 7 часа

Принцесата на Уелс беше с нова драматична руса прическа само преди няколко дни

<p>Отвличания от извънземни или фалшиви спомени: Къде е истината?</p>

Отвличане от извънземни или трик на ума: Едно земно обяснение на близките срещи

Любопитно Преди 9 часа

Фолклористи откриват множество теми в разказите за отвличания, които присъстват в човешките истории от векове

АЕЦ "Запорожие"

Удар по АЕЦ „Запорожие“, Русия обвинява Украйна

Свят Преди 9 часа

Ударът е станал на 300 метра от реакторен блок

<p><span class="cf0">Русия удари сградата на министерския съвет на&nbsp;Украйна</span></p>

Русия удари главната правителствена сграда на Украйна за първи път

Свят Преди 10 часа

В столицата Киев руските удари тази нощ са убили най-малко двама души, сред които и двумесечно бебе

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Грим, който ни прави уморени - нов тренд в 12 стъпки

Edna.bg

„Игри на волята“ се завръща в понеделник по NOVA

Edna.bg

Тони Кроос: Много хора не са чували за Исак, сериозен съм

Gong.bg

НА ЖИВО: Грузия 2:0 България

Gong.bg

Никола Цолов завърши втори във финалното класиране на Формула 3

Nova.bg

Стотици глобени за часове: Тол камерите започнаха да засичат средна скорост

Nova.bg