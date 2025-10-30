Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

О страта миризма е капитално престъпление. Две 75-годишни гинко дървета в Сакраменто са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис, според съобщенията, предаде New York Post.

Двете женски гинко — засадени през 1954 г. от тогавашния губернатор Гудвин Найт и други официални лица в паркa на Калифорнийския щат — бяха оградени този месец, след като техният сезонен добив на остри миришещи плодове започнал да пада и да създава „опасност за безопасността“, съобщава Sacramento Bee.

Всеки, който вдига меките плодове под обувките си, може да „остави хлъзгавия плод на тротоара, тревата и пътя, създавайки неприятна миризма и потенциална опасност за безопасността“, заяви говорителят на Департамента за общи услуги Дженифър Ида пред изданието. Тя описа миризмата като „остра и неприятна“ пред SFGate.

Департаментът получил много оплаквания относно миризмата на дърветата, произтичаща от химичното съединение бутиратна киселина в меката, жълта външна обвивка на семето на плода. Нед Фридман, директор на Арнолд Арборетум на Харвардския университет, сравни миризмата на компонента с „вмирисано масло и повръщано“ в есето си.

Двете гинко с характерни листа с форма на фенерче сега стоят зад временна ограда, украсена с ламиниран знак „ЗАБРАНЕНО СЪБИРАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ НА ГИНКО“, за да се възпрепятстват любопитни събирачи да берат или пренасят плода.

Плодовете съдържат слаби токсини и трябва да се борави с тях само с ръкавици. Когато са правилно приготвени, семената се използват в много азиатски ястия и в традиционната медицина.

Готвенето може да намали, но не и да елиминира токсините в семената. Суровите семена никога не трябва да се консумират, предупреждава клиниката Майо.

Двете гинко иначе са здрави, а служителите са най-вече загрижени за безредиците, оставени от хората, които мачкат плодовете, заяви Ида.