Увеселително влакче спря във въздуха при първия си ден, пътници висяха

В увеселителен парк в Охайо търсачите на силни усещания получиха повече, отколкото искаха, съобщава People.

В първия ден, в който беше отворен за посетители, новото влакче Siren's Curse в парка остави пътниците да се забавляват за по-малко от 10 минути, съобщава Akron Beacon Journal. Това се е случило на характерната за влакчето част „накланяне“, където пистата се завърта и се накланя напред с 45 градуса, преди да се свърже отново с друга част от пистата под ъгъл от 90 градуса спрямо земята отдолу. След това превозното средство се освобождава, като изпраща пътниците в директно падане надолу.

Видеозапис, заснет от Fye Coasters, показва как служител по поддръжката връща хората обратно в хоризонтално положение.

Тони Кларк, говорител на парка в Сандъски, Охайо, заяви, че атракционът „е имал забавяне, което е спряло работата му“ в събота следобед.

„Системата за безопасност на влакчето се е справила според проекта, атракционът е бил рестартиран и гостите са продължили пътуването си. Скоро след това “Проклятието на сирената" беше отворено отново и всички гости напуснаха атракциона безопасно“, каза Кларк.

Влакчето се задържа във въздуха за близо 10 минути. След като пътниците са безопасно евакуирани от атракциона, „Проклятието на сирената“ е затворен за 25 минути, преди да започне да функционира нормално.

“Проклятието на сирената" е представено за първи път през септември 2024 г., като обещава да бъде "най-високото, най-бързото и най-дългото влакче в Северна Америка".

Атракционът, който бе официално открит за посетители на 28 юни, разполага с 904 метра писта; 13 момента на безтегловност във въздуха; две 360-градусови преобръщания с нулева гравитация и елемент "тройно спускане" с усукана и "преобърната" писта, като максималната скорост близо 90 километра в час.

Cedar Point, наричан понякога „световната столица на влакчетата“, разполага с 19 влакчета, сред които Millennium Force, Valravn и Top Thrill 2 - най-високото и най-бързото влакче в света с тройно пускане.

Това не е първият случай, в който Cedar Point попада в заглавията на вестниците заради спиране на влакче по средата на движението. През август 2023 г. пътниците на борда на Magnum XL 200 са заседнали за 20 до 30 минути. Местната новинарска емисия Cleveland 19 разговаря с едно от семействата, участвали в разходката.

„Отне им известно време, преди да дойдат по високоговорителите, за да кажат, че изпращат поддръжка“, разказа Лайна Кафего пред медията. Но най-лошата част е била евакуацията и слизането по стълбите надолу.

„Няма много място, където да се промъкнеш, и си под такъв ъгъл, че определено беше много неудобно“, каза тя.

