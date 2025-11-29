Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Б роят на жертвите след наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра достигна 248, а властите се опасяват, че той ще нарасне, предаде Асошиейтед Прес.

Някои райони на острова са почти напълно блокирани заради повредени пътища и прекъснати комуникационни линии. Самолети за спасителни операции доставят помощи и провизии в тежко засегнатия район Централен Тапанули в провинция Северна Суматра, както и в други райони. Спасителните операции са затруднени от повредени мостове и пътища, както и от липсата на тежка техника.

Flash floods mixed with heavy mudflow swept through Tapanuli, Sibolga, Aceh, and Padang in Sumatra, Indonesia on Thursday.



LATEST UPDATE: The death toll from the floods and landslides in Sumatra has climbed to 174, up from 94, with many people still missing. pic.twitter.com/TgFPHtvZVp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2025

Националната агенция за управление на бедствията съобщи, че спасителите в Западна Суматра са открили още тела, с което броят на жертвите достигна 248, а повече от 100 души все още са в неизвестност.

Мусонните дъждове през последната седмица предизвикаха преливане на реките в провинция Северна Суматра. Наводненията са опустошили планинско селище, отнесли са хора и са потопили под вода хиляди къщи и сгради, каза Националната агенция за управление на бедствията.

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища.