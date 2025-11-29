Свят

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища

29 ноември 2025, 10:33
Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи
Източник: БТА

Б роят на жертвите след наводненията и свлачищата на индонезийския остров Суматра достигна 248, а властите се опасяват, че той ще нарасне, предаде Асошиейтед Прес.

Някои райони на острова са почти напълно блокирани заради повредени пътища и прекъснати комуникационни линии. Самолети за спасителни операции доставят помощи и провизии в тежко засегнатия район Централен Тапанули в провинция Северна Суматра, както и в други райони. Спасителните операции са затруднени от повредени мостове и пътища, както и от липсата на тежка техника.

Националната агенция за управление на бедствията съобщи, че спасителите в Западна Суматра са открили още тела, с което броят на жертвите достигна 248, а повече от 100 души все още са в неизвестност.

Мусонните дъждове през последната седмица предизвикаха преливане на реките в провинция Северна Суматра. Наводненията са опустошили планинско селище, отнесли са хора и са потопили под вода хиляди къщи и сгради, каза Националната агенция за управление на бедствията. 

Близо 3000 семейства, останали без дом, са били евакуирани в осигурени от държавата убежища.

Ужас в Индонезия: Броят на жертвите след бедствията се увеличи
Източник: БТА    
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
