Унижение в пустинята: Как Русия загуби ключов град и престижа си в Африка

К огато руските сили се изтеглиха миналия месец от стратегическата крепост Кидал в северен Мали – отстъпвайки под подигравките на същите бунтовници, които бяха изпратени да смажат – те предадоха повече от просто територия.

Наблюдателите характеризират изтеглянето на подкрепяния от Кремъл „Африкански корпус“ като унизителен удар върху престижа на Москва като водещ партньор в сигурността в африканския регион Сахел, считан за най-смъртоносната точка на тероризъм в света.

Откакто екстремисти, свързани с Ал Кайда, и сепаратистите от племето туареги започнаха едновременни атаки на 25 април, най-дръзките от над десетилетие насам, Мали потъна още по-дълбоко в хаос. Тяхната рядкo срещана коалиция позволи бърза кампания, при която бяха превзети няколко военни бази в северната част на страната.

Изправени пред обсада в пустинния град Кидал, частите на „Африканския корпус“, който сега оперира под управлението на руското Министерство на отбраната, след като замени групата „Вагнер“, договориха споразумение за безопасно преминаване с екстремистите, за да евакуират личния си състав. Епизодът подчерта нарастващите ограничения в способността на Москва да защитава съюзниците си, отразявайки скорошните провали в поддържането на режимите на Башар Асад в Сирия, Николас Мадуро във Венецуела и ръководството в Иран, пише Си Ен Ен (CNN).

Кидал, който се намира на около 1600 км североизточно от столицата Бамако, беше превзет от малийската армия и руските наемници през 2023 г., което сложи край на близо десетилетие управление на бунтовниците.

Тази победа символизираше господството на Москва над западните усилия в Африка и подчерта нарастващото руско влияние в Сахел, където антизападните настроения се засилват. Сахел се простира на повече от 4800 км през Африка, точно под пустинята Сахара, и включва части от Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан, Камерун и Гамбия.

Русия навлезе в това пространство, след като западните сили, участващи в антитерористични операции, бяха принудени да напуснат от различни правителства в региона между 2022 г. и миналата година.

Мали, бивша френска колония, отдавна раздирана от бунтове, се управлява от военна хунта след последователни преврати през 2020 и 2021 г. След като прекъсна връзките си с френските сили и миротворците на ООН, режимът се обърна към Москва за подкрепа в сигурността.

Падането на Кидал обаче сега разкрива несигурността на тази стратегия.

На 26 април Фронтът за освобождение на Азавад (FLA), основно туарегска сепаратистка група, обяви в социалните мрежи, че е постигнал споразумение с руските войски за трайно напускане на Кидал, прокламирайки, че градът „вече е свободен“.

Скоро в интернет се появиха видеоклипове, показващи бойци туареги, които се подиграват на конвой от заминаващи руски машини, бягащи от базата си.

Кризата се задълбочи с убийството на малийския министър на отбраната Садио Камара – обучен в Русия офицер и ключов архитект на завой на Мали към Москва. Той беше убит при самоубийствен атентат с кола бомба в дома му близо до Бамако. Свързаната с Ал-Кайда групировка „Джамаат Нусрат ал-Ислам ва ал-Муслимин“ (JNIM) пое отговорност за нападението.

След като JNIM сега заплашва с пълна блокада на Бамако и призовава малийците да се разбунтуват срещу хунтата и да приемат шериата, обещанията на режима да „неутрализира“ тези заплахи с руска подкрепа изглеждат неубедителни.

Неизпълнените руски обещания

Докато западното влияние в Африка намалява, Русия се превърна в предпочитан избор за притиснати лидери, търсещи помощ за сигурността без условията на Запада за спазване на човешките права. Подходът на Москва обаче е предимно транзакционен: сигурност срещу ресурси.

Мащабът на завой на Африка към Русия беше подчертан на срещата на върха Русия-Африка в Санкт Петербург през 2023 г., където президентът Владимир Путин обяви пактове за военно сътрудничество с повече от 40 държави.

Руското военно присъствие в Африка обаче беше прокарано от групата „Вагнер“, която оперираше в размирни държави като Либия, Мозамбик и Централноафриканската република (ЦАР) много по-рано.

В ЦАР, една от най-бедните нации в света, където структурата на „Вагнер“ остава вкоренена от 2018 г., разследвания на CNN установиха, че компании, свързани с нейния покойен лидер Евгений Пригожин, са си осигурили концесии за добив на злато и диаманти.

Въпреки че правителството на ЦАР отдава заслуги на „руските инструктори“ за обучението на армията и предотвратяването на пълен колапс на държавата, тези победи остават крехки, тъй като въоръжени бунтовници продължават да контролират части от страната.

Преходът от „Вагнер“ към „Африканския корпус“ не спря нарастващата несигурност в страните от Сахел, управлявани от военни, като Мали, Буркина Фасо и Нигер.

Анализаторите твърдят, че руските обещания до голяма степен не са изпълнени. „Единствената победа на руснаците (в Мали) беше завладяването на Кидал през 2023 г.“, казва Улф Ласинг, ръководител на програмата за Сахел в германската фондация „Конрад Аденауер“.

Хени Нсайбия, старши анализатор в ACLED, добавя, че моделът за сигурност на Кремъл е повърхностно решение за дълбока криза. Макар да предоставя бърза военна помощ, той не прави нищо за решаване на първопричините за екстремизма, като слабо управление, корупция и етническо напрежение.

Репутационен удар

С връщането на Кидал в ръцете на бунтовниците, Бакари Самбе, директор на института „Тимбукту“, казва, че това бележи „значителен репутационен удар“ за Путин в Африка.

„Падането на Кидал и заснетото унизително отстъпление на руснаците сериозно нараниха репутацията на Москва и нейните амбиции в Африка“, добавя Ласинг, предполагайки, че доверието в „Африканския корпус“ ще намалее.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че Русия остава жизненоважна за малийското ръководство. Руските сили претърпяха тежки загуби, включително засада през 2024 г., при която загинаха множество бойци.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ситуацията в Мали „остава предизвикателна“, като разкри, че докато корпусът се е изтеглил от Кидал, той е предотвратил по-широк колапс, осуетявайки опит за преврат на 25 април.

Може ли Сахел да погледне отвъд Москва?

Малийската хунта е изправена пред стратегическа дилема. „Оцеляването на един режим не може да се залага на един-единствен външен партньор, особено на такъв, който току-що не успя да предотврати най-значимата офанзива от 2012 г. насам“, твърди Самбе.

Има признаци, че Мали и съюзниците му диверсифицират партньорствата си, разширявайки покупките на отбранителна техника от страни като Китай и Турция. Въпреки това вариантите остават ограничени. Русия все още е единственият партньор, готов да изпрати бойни сили директно на фронтовата линия, което според Ласинг държи Мали обвързан с Москва.

„В крайна сметка Мали няма друг избор, освен да работи с Русия“, заключава той.