Свят

Унижение в пустинята: Как Русия загуби ключов град и престижа си в Африка

В интернет се появиха видеоклипове, показващи бойци туареги, които се подиграват на конвой от заминаващи руски машини, бягащи от базата си

11 май 2026, 10:27
Унижение в пустинята: Как Русия загуби ключов град и престижа си в Африка
Мали   
Източник: iStock/GettyImages

К огато руските сили се изтеглиха миналия месец от стратегическата крепост Кидал в северен Мали – отстъпвайки под подигравките на същите бунтовници, които бяха изпратени да смажат – те предадоха повече от просто територия.

Наблюдателите характеризират изтеглянето на подкрепяния от Кремъл „Африкански корпус“ като унизителен удар върху престижа на Москва като водещ партньор в сигурността в африканския регион Сахел, считан за най-смъртоносната точка на тероризъм в света.

Откакто екстремисти, свързани с Ал Кайда, и сепаратистите от племето туареги започнаха едновременни атаки на 25 април, най-дръзките от над десетилетие насам, Мали потъна още по-дълбоко в хаос. Тяхната рядкo срещана коалиция позволи бърза кампания, при която бяха превзети няколко военни бази в северната част на страната.

Изправени пред обсада в пустинния град Кидал, частите на „Африканския корпус“, който сега оперира под управлението на руското Министерство на отбраната, след като замени групата „Вагнер“, договориха споразумение за безопасно преминаване с екстремистите, за да евакуират личния си състав. Епизодът подчерта нарастващите ограничения в способността на Москва да защитава съюзниците си, отразявайки скорошните провали в поддържането на режимите на Башар Асад в Сирия, Николас Мадуро във Венецуела и ръководството в Иран, пише Си Ен Ен (CNN).

Кидал, който се намира на около 1600 км североизточно от столицата Бамако, беше превзет от малийската армия и руските наемници през 2023 г., което сложи край на близо десетилетие управление на бунтовниците.

Тази победа символизираше господството на Москва над западните усилия в Африка и подчерта нарастващото руско влияние в Сахел, където антизападните настроения се засилват. Сахел се простира на повече от 4800 км през Африка, точно под пустинята Сахара, и включва части от Сенегал, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Нигерия, Чад, Судан, Камерун и Гамбия.

Русия навлезе в това пространство, след като западните сили, участващи в антитерористични операции, бяха принудени да напуснат от различни правителства в региона между 2022 г. и миналата година.

Мали, бивша френска колония, отдавна раздирана от бунтове, се управлява от военна хунта след последователни преврати през 2020 и 2021 г. След като прекъсна връзките си с френските сили и миротворците на ООН, режимът се обърна към Москва за подкрепа в сигурността.

Падането на Кидал обаче сега разкрива несигурността на тази стратегия.

На 26 април Фронтът за освобождение на Азавад (FLA), основно туарегска сепаратистка група, обяви в социалните мрежи, че е постигнал споразумение с руските войски за трайно напускане на Кидал, прокламирайки, че градът „вече е свободен“.

Скоро в интернет се появиха видеоклипове, показващи бойци туареги, които се подиграват на конвой от заминаващи руски машини, бягащи от базата си.

Кризата се задълбочи с убийството на малийския министър на отбраната Садио Камара – обучен в Русия офицер и ключов архитект на завой на Мали към Москва. Той беше убит при самоубийствен атентат с кола бомба в дома му близо до Бамако. Свързаната с Ал-Кайда групировка „Джамаат Нусрат ал-Ислам ва ал-Муслимин“ (JNIM) пое отговорност за нападението.

След като JNIM сега заплашва с пълна блокада на Бамако и призовава малийците да се разбунтуват срещу хунтата и да приемат шериата, обещанията на режима да „неутрализира“ тези заплахи с руска подкрепа изглеждат неубедителни.

Неизпълнените руски обещания

Докато западното влияние в Африка намалява, Русия се превърна в предпочитан избор за притиснати лидери, търсещи помощ за сигурността без условията на Запада за спазване на човешките права. Подходът на Москва обаче е предимно транзакционен: сигурност срещу ресурси.

Мащабът на завой на Африка към Русия беше подчертан на срещата на върха Русия-Африка в Санкт Петербург през 2023 г., където президентът Владимир Путин обяви пактове за военно сътрудничество с повече от 40 държави.

Руското военно присъствие в Африка обаче беше прокарано от групата „Вагнер“, която оперираше в размирни държави като Либия, Мозамбик и Централноафриканската република (ЦАР) много по-рано.

В ЦАР, една от най-бедните нации в света, където структурата на „Вагнер“ остава вкоренена от 2018 г., разследвания на CNN установиха, че компании, свързани с нейния покойен лидер Евгений Пригожин, са си осигурили концесии за добив на злато и диаманти.

Въпреки че правителството на ЦАР отдава заслуги на „руските инструктори“ за обучението на армията и предотвратяването на пълен колапс на държавата, тези победи остават крехки, тъй като въоръжени бунтовници продължават да контролират части от страната.

Преходът от „Вагнер“ към „Африканския корпус“ не спря нарастващата несигурност в страните от Сахел, управлявани от военни, като Мали, Буркина Фасо и Нигер.

Анализаторите твърдят, че руските обещания до голяма степен не са изпълнени. „Единствената победа на руснаците (в Мали) беше завладяването на Кидал през 2023 г.“, казва Улф Ласинг, ръководител на програмата за Сахел в германската фондация „Конрад Аденауер“.

Хени Нсайбия, старши анализатор в ACLED, добавя, че моделът за сигурност на Кремъл е повърхностно решение за дълбока криза. Макар да предоставя бърза военна помощ, той не прави нищо за решаване на първопричините за екстремизма, като слабо управление, корупция и етническо напрежение.

Репутационен удар

С връщането на Кидал в ръцете на бунтовниците, Бакари Самбе, директор на института „Тимбукту“, казва, че това бележи „значителен репутационен удар“ за Путин в Африка.

„Падането на Кидал и заснетото унизително отстъпление на руснаците сериозно нараниха репутацията на Москва и нейните амбиции в Африка“, добавя Ласинг, предполагайки, че доверието в „Африканския корпус“ ще намалее.

Въпреки това анализаторите предупреждават, че Русия остава жизненоважна за малийското ръководство. Руските сили претърпяха тежки загуби, включително засада през 2024 г., при която загинаха множество бойци.

Руското Министерство на отбраната заяви, че ситуацията в Мали „остава предизвикателна“, като разкри, че докато корпусът се е изтеглил от Кидал, той е предотвратил по-широк колапс, осуетявайки опит за преврат на 25 април.

Може ли Сахел да погледне отвъд Москва?

Малийската хунта е изправена пред стратегическа дилема. „Оцеляването на един режим не може да се залага на един-единствен външен партньор, особено на такъв, който току-що не успя да предотврати най-значимата офанзива от 2012 г. насам“, твърди Самбе.

Има признаци, че Мали и съюзниците му диверсифицират партньорствата си, разширявайки покупките на отбранителна техника от страни като Китай и Турция. Въпреки това вариантите остават ограничени. Русия все още е единственият партньор, готов да изпрати бойни сили директно на фронтовата линия, което според Ласинг държи Мали обвързан с Москва.

„В крайна сметка Мали няма друг избор, освен да работи с Русия“, заключава той.

По темата

Кидал Мали Русия Африкански корпус Сахел Бунтовници Военна хунта Репутационен удар Сигурност Тероризъм
Последвайте ни
Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19

Експерт: Хантавирусът не е заплаха от мащаба на COVID-19

Рекорд на БАФТА: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Рекорд на БАФТА: Драмата „Юношеството“ влезе в историята с четири статуетки

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Жена зачена от двама мъже едновременно: Как е възможно това

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

Появиха се кадри от момента, в който Airbus A321 засмуква човек на пистата (ВИДЕО)

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 16 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 12 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 13 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Полицаи съдят Мат Деймън и Бен Афлек заради филма им „The Rip“

Любопитно Преди 9 минути

Криминалният трилър, който излезе през януари, представя Деймън и Афлек в ролите на служители от отдела за борба с наркотиците към Miami-Dade Police Department

Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб "Хондиус"

Нови случаи на хантавирус сред евакуирани пътници от круизния кораб "Хондиус"

Свят Преди 13 минути

Здравни власти проследяват контактни лица и въвеждат мерки за изолация

Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия

Стотици хиляди зрители в България проследиха Джиро д'Италия

България Преди 35 минути

България организира колоездачна надпревара от подобен мащаб за пръв път

Бритни Спиърс след ареста: На духовно пътешествие съм, всичко е „благословия под прикритие“

Бритни Спиърс след ареста: На духовно пътешествие съм, всичко е „благословия под прикритие“

Любопитно Преди 42 минути

Спиърс постъпи в център за рехабилитация на 12 април и бе забелязана за първи път след напускането му на 30 април

Курсът на еврото спадна спрямо долара

Курсът на еврото спадна спрямо долара

Пари Преди 56 минути

Единната валута се разменя за 1,1761 долара

Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро

Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро

България Преди 1 час

Гешев има право на обезщетение за прослужени над 20 години в съдебната система

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

Технологии Преди 1 час

Смартфоните са най-популярното ИТ устройство, като милиарди хора по целия свят разчитат на телефона си не само за разговори, но и за достъп до информация, най-различни услуги и дори за изпълнение на множество служебни задължения.

Израел: Назначаването на Роман Гофман за следващ шеф на Мосад е невалидно

Израел: Назначаването на Роман Гофман за следващ шеф на Мосад е невалидно

Свят Преди 1 час

Позицията на главния прокурор предизвика остри критики от страна на съюзници на Нетаняху

Изключително рядка находка: В Мианмар откриха гигантски рубин от 11 000 карата

Изключително рядка находка: В Мианмар откриха гигантски рубин от 11 000 карата

Любопитно Преди 1 час

Военно зависимото правителство описа камъка като „изключително голям, рядък и труден за намиране"

„Беше кошмар“: Мартин Шорт разкри болезнени подробности за смъртта на дъщеря си

„Беше кошмар“: Мартин Шорт разкри болезнени подробности за смъртта на дъщеря си

Свят Преди 1 час

Звездата от „Само убийства в сградата“ Мартин Шорт наруши мълчанието след трагичната загуба на 42-годишната си дъщеря Катрин. Актьорът сподели за дългата й битка с психичното здраве и направи болезнен паралел с болестта на покойната си съпруга

<p>Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране</p>

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Първото ми шофиране в Китай бе просветляващо: 20-километрова отсечка и 41 минути шофиране, като през 90% от времето колата се движеше в автономен режим, без намеса от моя страна

Майкъл Пенингтън

Почина звезда от „Междузвездни войни“

Свят Преди 1 час

Майкъл Пенингтън, който изигра ролята на командира на Звездата на смъртта Моф Джерджерод е издъхнал на 82 години

По стар стил: България отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура

По стар стил: България отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура

Любопитно Преди 1 час

Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май

Гумата на самолет се запали след кацане в Непал

Гумата на самолет се запали след кацане в Непал

Свят Преди 2 часа

Всичките 277 пътници на борда и 11-членният екипаж на самолета „Еърбъс А330“ са евакуирани през аварийните изходи

<p>Южна Корея обяви причината за пожара на свой търговски кораб в Ормузкия проток</p>

Експлозията и пожарът на южнокорейски кораб в Ормузкия проток са причинени от въздушни удари

Свят Преди 2 часа

Корабът е бил закотвен в Ормузкия проток близо до бреговете на Обединените арабски емирства

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

ПСС реагира на инциденти с туристи и пострадал човек

България Преди 2 часа

Във високите части все още има сняг, затова нека хората бъдат внимателни при придвижване по склоновете, уточниха от ПСС

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Джордж Клуни в нов етап от живота си: Не искам децата ми да растат в култура, обсебена от славата

Edna.bg

От Disney звезда до поп икона: феноменът Сабрина Карпентър

Edna.bg

Ясна е финалната десетка за "Футболист на футболистите", вижте всички претенденти

Gong.bg

Радостта на АЕК и Мартин Георгиев след спечелената титла в неделя

Gong.bg

Министерството на туризма: Джиро д'Италия показа България пред света с нейната красота, енергия и дух

Nova.bg

Илияна Йотова: Веднага трябва да бъдат взети мерки срещу космическите цени на плодове и зеленчуци

Nova.bg